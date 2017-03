Connaissez-vous la Déclaration islamique des Droits de l'Homme ?

Comme on sait le Comité français contre l'islamophobie (CFCI) a intenté un procès à l'historien Georges Bensoussan. Il est accusé d'injures raciales et d'islamophobie. Nous ne connaissons pas le verdict du tribunal. Mais il faut espérer qu'il y a encore des juges en France… On peut encore en douter : il s'est trouvé des magistrats qui ont trouvé recevable une plainte émanant d'un organisme haineux, inféodé aux Frères musulmans. Causeur a publié un excellent article sur la question. Un article qui renvoi à un texte éclairant et lumineux : la Déclaration Islamique des Droits de l'Homme.

Ce texte, réfléchi, posé, argumenté, a été rédigé par le Conseil islamique d'Europe.

C'est dire s'il fait autorité. Et on conviendra qu'il est supérieur en tous points à notre très contestable Déclaration universelle des Droits de l'Homme. Tout bon musulman se doit de la connaître. Tout - non musulman a intérêt à en prendre connaissance.

Le texte ne prétend pas être divin comme le Coran. Mais c'est de lui qu'il s'inspire. Et c'est en s'y référant qu'il invoque la Loi (Charia) pour dire ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. La Déclaration islamique des Droits de l'Homme fixe ainsi de façon claire et sans appel ce que sont ces droits. Toute personne a le droit d'exprimer ses pensées et ses convictions dans la mesure où elle reste dans les limites de la Loi (Charia).

Dans notre civilisation, il y a un principe simple et connu : la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Telle n'est pas la philosophie de la Déclaration islamique des Droits de l'Homme. Car la Loi (Charia) est considérée comme primant sur toutes les autres. Cette Loi (Charia) est très exigeante. Elle prend même – c'est dans le texte- des accents d'appel au combat ou à la résistance si l'on préfère.

Lisons ensemble. Tous musulman a le droit et le devoir de refuser d'obéir à tout ordre contraire à la Loi, quelques soit l'origine de cet ordre. Et encore. Tout musulman a le droit et le devoir de se protéger et de combattre (dans les limites fixées par la Loi) même si cela le conduit à contester la plus haute autorité de l'Etat. Et cette conclusion qui devrait faire réfléchir tous ceux qui croient naïvement à la Constitution, au Code Civil. Les droits de l'homme sont fortement enracinés dans la conviction que Dieu, et Dieu seul, est l'auteur de la Loi et la source des droits de l'homme.

Mais pour quoi s'intéresser à ce bout de papier. Par islamophobie ? Pour démontrer à quel point certains principes de l'islam sont peu compatibles avec ceux de la République ? Pour une raison toute simple et d'actualité. Dans une enquête récente de l'institut Montaigne, 50% des jeunes musulmans vivant en France disent placer la Loi (Charia) au-dessus de tout autre loi!