Je connais bien La Madeleine, le quartier d'où vient Alexandre Benalla !

La Madeleine est le quartier le plus vivant d'Evreux, une ville de province par ailleurs passablement assoupie. Le plus paisible aussi. La preuve : la police n'y entre jamais, sauf cas de force majeure. Elle n'a pas envie de recevoir des pierres et des cocktails Molotov.

Le plus vivant d'Evreux, car les 30.000 habitants de La Madeleine sont réputés pour leur goût au travail. Une industrie fort utile y prospère : la vente de shit. Des centaines de dealers et de guetteurs y sont employés et font vivre des milliers de familles.

Rien ne doit les déranger. Alors que j'y passais avec ma voiture, aussitôt identifiée comme n'étant pas du quartier, j'ai reçu des pierres. A La Madeleine, il y a une école de la vie qui vaut toutes les Sorbonne, HEC, Sciences Po, Polytechnique. En effet, elle commence dès la maternelle.

La presse locale a rapporté qu'un gamin de 4 ans avait fait un doigt d'honneur alors que passait à La Madeleine une voiture de police. Les flics se sont arrêtés pour sermonner le petit. Une vingtaine de jeunes se sont immédiatement attroupés. Les flics ont décampé.

C'est donc là qu'a vécu et grandi Alexandre Benalla. "Un parcours différent" que Macron dit apprécier. Et c'est là qu'il a tout appris. En témoigne l'interview éclairante qu'il a accordée au Monde. Il s'est offert le luxe de dire que Gérard Collomb a menti en affirmant ne pas le connaître très bien.

"Il était là à la réunion au QG de la police où j'étais. Il m'a donné l'accolade et m'a dit : "Salut, comment tu vas?"". En langage clair, Gégé, tiens-toi à carreaux ! Il flingue Gibelin, le directeur de l'ordre public et de la circulation.

Ce haut-fonctionnaire avait, dans un premier temps, cafouillé devant la commission d'enquête parlementaire avant de recevoir des consignes de l'Elysée et démentir avoir déjeuné avec Benalla. Mensonge, martèle cet enfant très réussi de La Madeleine. "Il était au courant de ma présence prévue à la manif du 1er mai. A la fin de notre déjeuner, il m'a demandé si je venais toujours et si j'avais reçu l'équipement nécessaire". En un mot, Alain, faut pas me prendre pour un con !

Il a adressé un message tout aussi limpide à Macron : "à travers moi, c'est le président de la République qu'on cherche à atteindre". T'as compris Manu ? Manu a compris. Et il s'est exécuté avec une déclaration émue et touchante : "Je suis fier d'avoir fait entrer à l'Elysée ce jeune homme au parcours différent. "Je demande à ceux qu'on ne foule pas aux pieds son honneur sous prétexte qu'il a fait une faute". Et l'honneur d'Emmanuel Macron, on peut ?