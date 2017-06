Conjoncture au vert : Emmanuel Macron face au spectre du retour de la cagnotte fiscale

Ça va mieux. Beaucoup mieux. L’Insee a relevé son estimation de croissance en repérant d’un coté une forte reprise de l’activité des entreprises au premier trimestre et en constatant de l’autre, un retour de confiance des consommateurs, au niveau du mois d’aout 2007, avant crise.

Les chiffres d’abord. La situation économique en France a été meilleure qu'annoncée. L'Insee a révisé la croissance pour le premier trimestre, relevant son chiffre de 0,1 point à +0,4%, dans sa deuxième estimation du Produit intérieur brut (PIB).

Cette révision est due notamment à un investissement plus dynamique.

L'institut statistique a revu à la hausse son chiffre pour l'investissement des entreprises, à +1,9% contre +1,3% annoncé auparavant. L’investissement a été, sans doute, favorisé par l'arrivée à échéance en avril, du dispositif de suramortissement fiscal des investissements productifs, qui a poussé les entreprises à en profiter massivement avant son expiration.

Du côté des consommateurs, l’Insee a repéré un retour de la confiance. L'investissement des ménages a progressé de 1%, contre 0,9% indiqué auparavant.

Mais surtout, en mai 2017, la confiance des ménages dans la situation économique s'améliore à nouveau après quatre mois de stabilité : l'indicateur qui la synthétise gagne 2 points et atteint 102, au-dessus de sa moyenne de longue période et à son plus haut niveau depuis août 2007. Effet immédiat, la situation financière des ménages s’est améliorée, et même si le niveau des achats reste modéré, il existe un réel rebond d’optimisme.

Alors cette série de données statistiques constitue évidemment une formidable nouvelle pour la gouvernance et prouve quand même qu'Emmanuel Macron a une chance inouïe. Il bénéficie de la reprise que son prédécesseur a tellement annoncée et attendue qu‘elle en était devenue inespérée.

1e point, les entreprises vont mieux. Les capacités d’investissement ne sont pas saturées mais on approche du niveau de saturation. Le taux d’utilisation des capacités de production est revenu à ce qu’il était avant crise. Tout cela dans un climat européen et mondial bien meilleur. Indicateur clef : les délais de paiements entre les grandes entreprises et les plus petites se sont réduits de plus de 10 jours en un an. Les informations en provenance du cabinet ARC, leader en France de la gestion des délais de paiements, le montrent et corroborent celles de l'Observatoire des délais de paiement.

2e point. Très logiquement, les entreprises devraient être obligées de relancer des plans d’investissements et des plans d’embauche. Ça n‘est donc pas le moment de les abandonner. Elles ont besoin d’être soutenues au niveau de l’investissement par un renouvellement par exemple des procédures de suramortissement. Elles ont besoin des réformes de structures pour débloquer le marché de l’emploi.