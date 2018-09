Congrès des régions de France : pourquoi la vraie alternative à Emmanuel Macron en 2022 pourrait bien venir de là

Atlantico : Concrètement quelle est la situation aujourd'hui des relations entre les élus locaux et Paris ?

Erwan Le Noan : Les relations entre les élus locaux (y compris – voire d’autant plus, la Ville de Paris) et le Gouvernement sont réputées être plutôt tendues, pour ne pas dire tout à fait mauvaises.

Les élus locaux reprochent au Gouvernement d’avoir une politique qui ne respecterait pas l’autonomie des collectivités locales et qui serait marquée, non pas tant par une opposition à leur encontre, que par une absence de prise en compte de leurs revendications voire tout simplement de leurs préoccupations.

En somme, les élus locaux reprochent au Gouvernement d’avoir une politique qui organise une recentralisation discrète mais constante et déterminée.

De son côté, le Gouvernement justifie sa politique par un besoin de rationalisation des dépenses publiques et le souci de parvenir à une plus grande efficacité des politiques publiques, qui se recouvrent et se chevauchent souvent.

C’est une opposition assez classique, mais qui semble exacerbée, entre un pouvoir central et son administration qui déroulent des plans rationnels et conçus comme des mécaniques parfaites d’une part, et des élus qui incarnent des légitimités locales et des préoccupations sociales très concrètes d’autre part. C’est, d’une certaine façon, le clivage entre technocrates et politiques. Il ne faut pas oublier que les élus locaux sont, au quotidien, confrontés aux difficultés de leurs concitoyens : le maire, c’est à la fois l’édile administratif, le recours social, le responsable de la sécurité quotidienne.

Jean-Luc Mélenchon et Marine le Pen continuent de tenir le rôle de principaux opposants au président dans l'échiquier politique. Pourtant, quand on s'attarde sur les initiatives locales qui réussissent (comme ce que fait Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ou Christian Estrosi dans le Sud-Est…) les élus locaux semblent plus enclins à tirer leur épingle du jeu. Finalement, les vrais opposants à Emmanuel Macron, n'est-ce pas les élus locaux ? Pouvez-vous nous donner des exemples précis d'élus qui pourraient tirer leur épingle du jeu ?

Le Front de Gauche et le Front National rassemblent des mécontentements divers, qui sont forts. Il est étonnant de constater comme les scores promis au Front National, par exemple, sont regardés comme s’ils étaient dans la banalité : ce parti est haut dans les sondages, alors que tout le monde ne cesse de répéter que sa présidente se serait décrédibilisée (probablement à raison) lors du débat présidentiel et par les ‘affaires’ de son parti. Qu’en serait-il si elle était jugée ‘crédible’ ?

Quant au Front de Gauche, il poursuit sa stratégie qui consiste lui aussi à attiser les colères, à nourrir les tensions en poussant des cris et des propos virulents (que Jean-Luc Mélenchon n’assume pas ensuite quand il se retrouve face au Président, comme on l’a vu). Cette joie que le parti semble éprouver en entretenant une atmosphère insurrectionnelle est périlleuse.

Ces deux partis extrémistes sont significatifs d’un niveau de radicalité de la vie politique française. Pour autant, à ce stade, aucun n’est en mesure d’exercer le pouvoir. Ils ne constituent donc pas des menaces crédibles, pour le moment, pour le Gouvernement. Les prochaines élections générales sont loin et cela peut changer.