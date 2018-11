Congrès du PPE : pourquoi le champion que se choisiront les droites de l’UE détiendra probablement les clefs des prochaines élections européennes

Atlantico: Le Congrès du PPE se déroule ces 7 et 8 novembre à Helsinki, avec comme enjeu la désignation du Spitzenkandidaten comme enjeu principal, entre deux personnalités, un candidat allemand, Manfred Weber, et un candidat finlandais, Alexander Stubb. Quelles sont les enjeux de ce choix en vue des prochaines élections européennes ?

Christophe Bouillaud : Tout d’abord, il faut noter que, sauf surprise de toute dernière minute, le Parti populaire européen (PPE) va effectivement désigner son candidat à la charge de Président de la Commission européenne. Cela ne va pas du tout de soi dans un contexte où certains gouvernements européens voudraient revenir sur l’idée même que les résultats de l’élection européenne jouent un rôle direct dans la nomination du Président de la Commission. Comme des élus du PPE sont au pouvoir dans un certain nombre d’Etats de l’UE, on aurait pu imaginer que le Congrès du PPE prenne acte de cette réticence montante.

Or, aux dernières nouvelles, il n’en est rien. Il y aura bien à la fin du Congrès d’Helsinki un candidat du PPE à cette charge.

Il faut noter que des autres partis européens se sont lancés dans la course sur le même modèle. Le Parti socialiste européen (PSE), le plus fédéraliste des trois grands partis historiques européens (PPE, PSE et ALDE), aura, selon toute évidence, son candidat, le Néerlandais Franz Timmermans, l’actuel vice-Président de la Commission Juncker, souvent d’ailleurs vu comme le grand stratège de cette dernière. Dans le camp fédéraliste, il est probable que les Verts européens en fassent de même. L’ALDE semble hésiter, mais pourrait-elle contredire son fédéralisme affiché? Même un souverainiste come l’Italien Matteo Salvini de la Ligue, actuel Ministre de l’Intérieur, s’auto-promeut candidat possible à la Présidence de la Commission. Autrement dit, il va être difficile une fois que le PPE et le PSE auront leur candidat respectif que la compétition entre partis européens, anciens et nouveaux, ne s’engage pas, et cela ne peut que déplaire à ceux qui auraient aimé qu’en 2019 on oublie ce qui avait été fait au nom de la démocratisation de l’Union européenne en 2014 (et très discrètement aussi en 2009). Une fois que vous aurez eu des débats télévisés entre les candidats des partis européens pendant la campagne, comme en 2014, les chefs d’Etat et de gouvernement seront bien en difficulté pour faire leur tambouille intergouvernementale à l’abri des regards.

Par ailleurs, de ce point de vue, il faut bien comprendre qu’A. Stubb a été Premier Ministre de son pays et aussi Ministre à des postes importants. Cela contraste avec Manfred Weber, un apparatchik du groupe PPE au Parlement européen. Or, depuis deux décennies, le Président de la Commission a toujours été un ancien Premier Ministre de son pays… Cette règle non écrite semble garantir aux dirigeants nationaux que le Président de la Commission n’aura aucune velléité réellement fédéraliste, à la manière d’un Jacques Delors (1985-1995). Si le PPE choisit A. Stubb, et comme le PPE sera arrivé en tête, il sera difficile pour les chefs d’Etat et de gouvernement de ne pas le nommer Président de la Commission. Par contre, si le PPE choisit comme prévu Manfred Weber, il sera toujours temps de l’abandonner au nom de la real politik des alliances nécessaires d’un camp pro-européen menacé par les extrêmes. Je me demande bien sûr si M. Weber lui-même sait qu’il ne peut être qu’un paravent pour des stratégies de couloir, ou s’il s’illusionne sur son poids politique au cas où il serait le Spitzkandidaten.