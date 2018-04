Le conflit d’après serait-il déjà là ? L’anxiété des Français sur l’avenir de leurs retraites s’est accrue en 2018

Le Gouvernement a décidé d’engager en 2018 et 2019 une réforme dite systémique des retraites avec comme objectif l’édification d’un régime unique. Emmanuel Macron s’est engagé dans le cadre de la campagne présidentielle à ce qu’un euro cotisé donné pour tous les mêmes droits à la retraite.

La possibilité de bénéficier de revenus réguliers durant sa retraite constitue un droit cher aux Français. Nul ne souhaite être au chômage, être malade mais nombreux ceux qui aspirent à pouvoir profiter d’une retraite heureuse et confortable. La retraite s’assimile pour beaucoup de Français comme une période de longues vacances sous réserve de n’être pas marquée par des invalidités. En matière de pensions des régimes obligatoires, les assurés sont condamnés à s’en remettre au bien vouloir de l’Etat ou des partenaires sociaux.

Or, dans un pays marqué par un profond sentiment de défiance, surtout quand les réformes se succèdent, les Français ne peuvent être qu’anxieux face à l’évolution de leur système de retraite.

La retraite, un sujet angoissant

Selon l’enquête du Cercle de l’Epargne et d’Amphitéa, l’anxiété des Français en ce qui concerne l’avenir de leur retraite s’est accru en 2018. Elle se manifeste par la conviction que les pensions ne permettront pas de vivre correctement dans les prochaines années. En effet, en 2018, seulement 26 % des Français considèrent que leur pension est ou sera suffisante pour vivre correctement.

Pour mémoire, le montant moyen des pensions de droit direct était, en 2015, selon la DREES de 1728 euros pour un homme (en droit direct) et de 1050 euros pour les femmes. En intégrant les majorations pour enfants et la réversion, l’écart est moindre. Les montants moyens respectifs s’élevaient, toujours, en 2015, à1747 et 1309 euros.

L’état d’esprit des retraités vis-à-vis de leurs pensions a, ces dernières années, évolué négativement. En effet si en 2017, la moitié d’entre eux considéraient que leurs pensions étaient suffisantes pour vivre correctement, ils ne sont plus, en 2018, que 39 %. Cette baisse de 11 points est, sans nul doute, imputable à la hausse de la CSG de 1,7 point de CSG intervenue le 1er janvier. L’inquiétude est en forte hausse chez les retraités les plus aisés, ceux dont les revenus excèdent 3 000 euros (+17 points en un an).. La proportion des non-retraités à juger leurs futures pensions seront insuffisantes restent constante à 79 %.

Ces jugements témoignent d’une véritable crainte de baisse du niveau de vie des retraités dans les prochaines années. Ils ne sont pas obligatoirement en phase avec la situation réelle des retraités (voir l’article sur le niveau de vie des retraités).

Un regard sévère sur le système de retraite

75 % des sondés considèrent que le système de retraite est injuste et 80 % qu’il est inefficace pour fournir un niveau de pension correct. Ce jugement est sévère au regard du niveau de vie des retraités qui est aujourd’hui supérieur à la moyenne de la population. Mais les Français pensent à une grande majorité que ce n’est pas le cas. Au total, 71 % des Français jugent le système tout à la fois injuste et inefficace. Ce sentiment est partagé par 77 % des femmes (contre 64 % des hommes) dont le niveau de pension reste inférieur à celui des hommes (40 % en droit direct). Ce sont les personnes à faibles revenus qui sont les plus critiques (80 % des personnes gagnant moins de 2 000 euros par mois jugent le système injuste et inefficace). La question centrale en la matière reste donc le pouvoir d’achat.