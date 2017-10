"Confidences" - Quand des petits mensonges font un bonheur : du très bon boulevard

Vont alors s’enchaîner quiproquos et révélations qui pourraient mettre la famille en péril.

Que faut-il faire de la vérité, est-il possible d’être heureux dans une totale transparence ?

POINT FORTS

- Le jeu formidable des acteurs, avec une mention spéciale pour Marie Christine Barrault, solaire et énergique, et pour Alain Doutey, hilarant dans le rôle du père naïf et sensible.

- Ils sont portés par le texte, et l’adaptation d’Eric-Emmanuel Schmitt qui, avec humour et gravité, offre des dialogues parfois très crus -certains diront vulgaires-, mais emprunts d’une certaine tendresse.

- Les répliques fusent comme des balles de tennis et l’on rit beaucoup.

- Les relations parents-enfants, tout comme la place que l’on donne à l’engagement et à la volonté qu’il faut mettre en œuvre pour le respecter, thèmes sensibles, sont traités tout en subtilité malgré le coté très « vaudevillesque » de cette comédie.

POINTS FAIBLES

Je n’en vois pas. C’’est une bonne pièce de « boulevard » sans porte qui claque.

EN DEUX MOTS

De jolis petits mensonges ne sont-ils pas nécessaires pour organiser le bonheur au quotidien ?

UN EXTRAIT

Ou plutôt quatre:

« A vingt ans, on n’est pas une personne, on est un Age ».

« Je ne lui ait rien dit, mais elle (Florence) a tout compris »

« Se sont tes parents, c’est à toi de leur mentir. Tu les embourbes depuis 30 ans. Tu es un vrai professionnel !».

« Quand un ménage ne fonctionne pas, on est enfermé dans le couloir de la mort »

L’AUTEUR

Joe Di Pietro est un écrivain, dramaturge, compositeur et parolier américain, né en 1961 dans le New Jersey.

Il est l’auteur d’une vingtaine de pièces et comédies musicales à succès dont la comédie « I Love You, You're Perfect, Now Change » qui sera jouée à Broadway pendant 12 ans .