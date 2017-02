Conférence de Presse : François Fillon trouve enfin les mots

Atlantico : Qu'en est-il de l'efficacité de cette conférence de presse ? François Fillon a-t-il réussi à apaiser les tensions et atténuer la polémique ?

Anita Hausser : Pour lui c'était le moment ou jamais de s'exprimer car il se produit un retournement de son électorat. On voit dans le sondage du JDD (hier soir) que seulement 32% des français souhaitent le maintien de sa candidature et 64% des électeurs républicains également, c’est-à-dire qu'ils ne le ne le lâche pas. Il fallait qu'il réagisse.

Il a tout mis sur la table et a repris la main politiquement.

D'abord en changeant de discours, en présentant des excuses, il faut dire que les français adorent les excuses.

Puis en reconnaissant ses erreurs. Ils continuent néanmoins de justifier la collaboration de son épouse en explicitant un peu.

Il a réussi à créer la situation qui fait que même ceux qui commençaient à s'opposer à sa candidature se disent désormais qu'ils n'ont pas le choix. Il est légitimé par plus de 4 millions de français qui ont voté pour lui aux primaires et a bien démontré qu'il est impensable qu'on désigne un autre candidat dans une réunion d'une vingtaine de personne. Donc pas de plan B !

François Fillon s'est mis à nu. Il a complétement changé de discours et il a cessé de se victimiser en passant dans la contre-offensive.

Il a été efficace vis-à-vis de son camp. Car il a repris la main. Il a coupé court aux rumeurs qui annonçaient son retrait en s'imposant en patron. Jusque-là, François Fillon ne réagissait pas vraiment. Cette conférence a été efficace également vis à vis de la presse. Et ne pas oublier que c'est eux qui rapporteront son discours. C'est très important parce qu'a cette horaire les français n'étaient pas devant leur écran pour la majorité mais au travail.

En dépit des polémiques qui mettent à mal sa campagne, François Fillon garde un électorat solide malgré une légère baisse. Pourquoi ? A-t-il su infléchir l'opinion publique lors de cette conférence ?

Ses électeurs adhèrent clairement à son programme. Ils veulent en finir avec la gauche et ne veulent pas du Front National. De plus, ils ne veulent pas de Macron non plus qui n'a pas de programme. Donc pour eux, il n'y a pas d'alternative ailleurs.

François Fillon a su apporter des nuances à sa ligne dure. Son programme est aujourd'hui tout à fait présentable et acceptable pour son électorat. Pour eux, le programme que porte aujourd'hui le candidat des Républicains prime sur les attaques dont il a été la cible. A noter aussi qu'une bonne partie de son électorat a pensé qu'il y avait un acharnement contre lui. Que trop c'était trop, qu'il avait fait des bêtises mais pas plus que d'autres.

La ou les électeurs déchantent c'est que désormais, ils se disent que leur candidat est comme les autres, un homme avec ses défauts mais munit d'un programme auquel ils adhèrent.