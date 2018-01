Les conditions de travail des Français continuent à se détériorer en raison du manque d’autonomie laissé aux salariés

Décryptage

Bonnes feuilles Et Marcel Cerdan devint "The French Bombarder" en corrigeant un GI Ce livre raconte l'histoire de ces champions de l'après-guerre qui ont su hisser le sport français au plus haut et, à leur manière, participé du roman national. Extrait du livre "Le temps des légendes" d'Olivier Margot, aux éditions JC Lattès (1/2).

Bonnes feuilles Construction, stockage, archivage... comment fonctionnent nos souvenirs ? Notre cerveau nous permet de communiquer, sous forme de messages simples ou par l'ironie la plus subtile, il est le siège des émotions et de notre personnalité, il renferme les souvenirs, nous permet d'acquérir de nouveaux savoir-faire et de nouvelles connaissances... mais il peut tout aussi bien nous conduire à faire de mauvais choix ou nous entraîner dans le cycle infernal des addictions. Comment naissent nos pensées et nos émotions ? Qu'est-ce que la personnalité ? Comment apprend-on ? Ce livre dévoile les secrets de notre organe le plus fascinant. Extrait de "Mon cerveau superstar" de Kaja Nordengen aux éditions Eyrolles (1/2).

Bonnes feuilles Vaccins : pourquoi l'autoritarisme du gouvernement est contre-productif... Pour ou contre ? Dangereux ou non ? Beaucoup d'entre nous ne savent plus quoi penser et pour cause : on ne les a jamais renseignés, scientifiquement, sans parti pris, sur la vaccination. Le Pr Didier Raoult, microbiologiste mondialement reconnu qui dirige le plus grand centre français consacré aux maladies infectieuses (l'IHU de Marseille), comble cette lacune. Extrait de "La vérité sur les vaccins" de Didier Raoult et‎ Olivia Recasens, publié aux Editions Michel Lafon. (1/2)

Au fou ! Carmen ressuscitée pour ne pas voir mourir une femme ou le délire du politiquement correct A l'opéra de Florence, le metteur en scène de Carmen, Leo Muscato, a réécrit le finale de l'oeuvre "parce qu’on ne peut pas applaudir le meurtre d’une femme".

Révoltes Iran : l’heure de l’optimisme n’a pas sonné Après une semaine de troubles, le calme semble être revenu en Iran, au prix d'un impressionnant déploiement de forces de sécurité. Il convient désormais s’interroger sur les causes véritables de l’insurrection et de déterminer les raisons de son apparent échec.

Optimisme 2018, l’année des grands espoirs économiques à ne pas plomber en voulant aller trop vite Le commerce mondial, croissance, moral des entreprises... Le point de départ pour 2018 est solide et incite à l'optimisme. C’est cependant maintenant et parce que tout va bien que les difficultés vont commencer.

Sultan Emmanuel Macron, profil bas face aux provocations du président Erdogan À l'occasion de sa venue à Paris, Recep Erdogan n'a pu s'échapper une provocation inquiétante vis-à-vis d'un journaliste français qui l'interrogeait sur le soutien turc à Daesh. Sur le fond, se pose la question de l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la dérive turque... Jusqu'où ira-t-elle?