Condamnés en appel pour un baiser en public : l’islamisme d’état qui se cache derrière le modernisme tunisien

Atlantico : Un Français et une Tunisienne ont été condamnés mercredi dernier à une peine de 2 et 4 mois de prison pour "atteinte à la pudeur" selon des policiers qui les auraient surpris enlacés dans une voiture. Est-ce que ce fait divers est la marque d'un retour des islamistes dans le sphère publique et judiciaire de la Tunisie ? N'est-ce pas là une affaire purement judiciaire ?

Vincent Geisser : Ce n'est pas nouveau. La présence de la répression de la morale et des mœurs est quelque chose qui a toujours existé en Tunisie, y compris lors de la période bourguibienne qui était présentée comme une période un peu ouverte et séculariste tout comme sous Ben Ali. Il a toujours existé une police des mœurs qui faisait des descentes dans les rues et qui arrêtait, même sous Ben Ali, des petits couples de 16-17 ans qui se tenaient par la main ou se donnant des baisers. Il y a régulièrement eu des procès visant des couples surpris dans ce genre de situation dans l'espace public.

Cette gestion de l'ordre moral par une judiciarisation, une pénalisation voire dans certains cas par une pénalisation est quelque chose qui s'inscrit en continuité comme ressource de l'État pour apparaître un défenseur des bonnes mœurs, de l'ordre moral et de la religion.

D'une certaine manière, l'ordre moral est une ressource de gestion étatique et politique qui est commune au gouvernement comme aux partis d'opposition dans leur majorité – et bien sûr, aujourd'hui, aux islamistes. De ce point de vue-là, c'est une ressource partagée. La répression des mœurs en Tunisie est une affaire qui revient régulièrement, y compris pour des actes extrêmement mineurs. Les exemples ne manquent pas : couples qui s'embrassent dans l'espace public, arrestation d'une fille qui est chez un garçon sans qu'ils soient mariés, ou dans une chambre d'hôtel. La Tunisie est régulièrement marquée par ces petites affaires liées à la répression des mœurs, et en cela on est dans la continuité depuis une vingtaine d'années et même au-delà.

C'est ce qu'on appelle un Islam d'État, et ce même s'il y a eu la révolution et que la question des libertés individuelles est renforcée dans la nouvelle Constitution tunisienne, il y a malgré tout une tentation à la fois de l'appareil policier, judiciaire de jouer sur cette question des mœurs pour montrer qu'il garantit une certaine stabilité. Ce qui est contradictoire – et c'est pour le coup nouveau – avec un certain nombre d'ouvertures que poussent le gouvernement. Par exemple le fait qu'une tunisienne puisse épouser un non-tunisien voire même un non-musulman. C'est ce qui aujourd'hui est en train d'être légalisé. Le président actuel a aussi lancé une réflexion sur l'égalité de l'héritage (aujourd'hui l'héritage est inégal selon qu'on soit homme ou femme). On voit bien qu'il y a un double standard. Pas seulement au niveau de l'appareil judiciaire mais aussi au niveau de l'appareil d'État. Il y a un standard international pour montrer que la Tunisie se démocratise et se libéralise et une continuité de l'appareil policier et judiciaire qui restent extrêmement conservateurs, avec des juges et magistrats tout aussi conservateurs qui utilisent cette question de la moralité comme ils l'ont toujours pratiqué. Et le tout encouragé par l'appareil d'État. De fait, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de la classe politique tunisienne que ce soit la majorité présidentielle ou l'opposition sauf exceptions pour se positionner contre ce fonctionnement.