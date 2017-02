"Le Concours" : original, courageux et instructif

CINEMA

France. Couleur. Documentaire de Claire Simon.

LA REALISATRICE

Née en Grande-Bretagne, en 1955, Claire Simon passe la majeure partie de son enfance dans le Var.

Étudiante en ethnologie, arabe et berbère, elle décroche des stages de montage grâce à la Cinémathèque d’Alger.

Après quelques courts métrages en autodidacte, fin 70, son passage aux Ateliers Varan lui révèle sa passion pour le cinéma direct. Elle réalise La police, court métrage primé au Festival de Belfort (1988). En 1991, elle tourne la série TV Scènes de ménage dans laquelle Miou-Miou, femme au foyer, effectue son travail en pensant tout haut à sa vie conjugale.

Un an plus tard, sortRécréations, documentaire sur les “intrigues” se nouant dans la cour de récréation d’une école maternelle. Le film paraît en salles en 1997, année où elle réalise son premier long métrage de fiction, Sinon, oui, inspiré de l’histoire vraie d’une femme qui s’invente une grossesse et vole un enfant.

Elle alterne depuis œuvres de cinéma et de télévision avec la même originalité et le même regard pointu sur notre monde. Retenons, parmi son immense filmographie où la fiction et le documentaire font bon ménage, Les bureaux de Dieu (2008), avec Nathalie Baye, Nicole Garcia, Isabelle Carré en conseillères du planning familial (Grand Prix de la SACD à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes), Gare du Nord (avec Nicole Garcia, François Damiens, Reda Kateb, Monia Chokri) où elle compare notre vie sur terre à un passage dans une gare, le très remarqué Le bois dont les rêves sont faits (2015), sur le bois de Vincennes comme paradis perdu. Le film est nominé pour le Prix Louis-Delluc 2016.

THEME

Février. Mille deux cent candidats franchissent le lourd portail de la Fémis (Ecole Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son), rêvant de réussir au concours qui leur permettra de faire carrière dans le cinéma comme scénariste, réalisateur, technicien, costumier…

Six mois plus tard, les résultats s’affichent.

Entre temps, nous avons partagé les espoirs et les doutes des candidats comme les interrogations des jurés.

POINTS FORTS

Attention à ne pas se laisser piéger par le synopsis ! Sous couvert de nous faire pénétrer dans les coulisses du temple français de la formation aux métiers du cinéma, Claire Simon, ex directrice du département réalisation de l’Ecole, nous offre un regard pointu sans être didactique, engagé sans être polémique, sur le processus de sélection dans notre pays, dépassant de loin le cadre de la Femis.

Il faut donc, tout en se laissant guider par le plaisir qu’offre le récit vivant, passionnant et dynamique, être attentif aux clins d’œil de la mise en scène : l’ouverture du portail par lequel tout à coup les mille jeunes vont s’engouffrer rappelle le Metropolis de Fritz Lang (1927), l’entrée par les coulisses semble nous prévenir que tout en étant réel, Le concours n’en est pas moins un film monté selon un point de vue. Pour preuve, plans gros, moyens, larges ou très larges, fixes ou en travellings, se succèdent, parfois mobiles, parfois concentrés sur les réactions des candidats et des jurés. Pour découvrir les saisons qui passent, il faut observer les vêtements des examinateurs ou les rares plans sur l‘extérieur. On croit être dans un huis clos quand en réalité deux lieux ont servi (Nanterre et la Femis).