Complot ou vérité inavouée : les francs-maçons ont-ils vraiment déclenché la Révolution française ?

Cette thèse est celle que l'abbé Barruel, jésuite et francmaçon, développe en abondance à partir de 1797 et qui servira de référence à ce que l'on a pu appeler « la science antimaçonnique ». Car si les illimunati sont le point de mire, c'est la franc-maçonnerie dans son ensemble que Barruel et ses continuateurs dénoncent. Là encore, l'amalgame est allé- chant : puisque l'ordre des illuminati a poursuivi des objectifs politiques et puisque ses membres les plus éminents sont eux-mêmes francs-maçons, il n'y a qu'un pas à franchir pour généraliser l'accusation de complot à l'ensemble de la francmaçonnerie.

Le martinisme sera également désigné comme cause de la Révolution, notamment par l'historien – francmaçon – Louis Blanc qui voit dans les théories de Martinès de Pasqually, Papus et Willermoz « une doctrine au fond de laquelle la Révolution grondait sourdement ».

Le but d'Augustin Barruel et de ses très nombreux successeurs est évident : exonérer la monarchie de toute responsabilité ou culpabilité dans sa chute puisque ce seraient les forces du mal, incarnées par les loges, qui auraient causé cette chute. Ainsi, se trouve régénéré le thème de l'Antéchrist fauteur de chaos. Alors que pour Nietzsche, « la Révolution s'inscrit au contraire dans la tradition chrétienne, et ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité ne sont qu'une version sécularisée des doctrines du christianisme ».

En fait, l'essentiel de la thèse de l'abbé, et d'autres auteurs du temps comme l'écossais Robison, est tout entière dans ce mot : complot. Même là où il y aurait simplement communauté de pensée ou influence, Barruel s'ingénie à décrypter une conspiration préparée de longue main dans le secret des loges maçonniques. Il mêle bien évidemment Voltaire, les Lumières, les Encyclopédistes à ce complot, ainsi que Frédéric II de Prusse qu'il compare à Julien dit l'Apostat.

En réalité, affirmer que la franc-maçonnerie était à la base de la Révolution revenait à lui donner une importance historique qu'elle n'avait pas, du moins pas encore. Barruel, lui, voit une homogénéité, une cohérence idéologique, une vision stratégique, une assise disciplinaire qu'elle est loin de posséder, et qu'elle ne recherche probablement pas. Lui-même sait à quoi s'en tenir sur le niveau d'exigence des initiations de l'époque. Il se plaît en effet à raconter comment, alors qu'il n'aurait même pas été candidat, il s'est retrouvé initié et élevé dans la même soirée, au cours d'une seule et même cérémonie, aux trois grades bleus de la franc-maçonnerie : apprenti, compagnon, et maître. Cela en quelques heures d'horloge. C'est peu s'il s'agit d'intégrer de sublimes secrets et de se former à l'art de la subversion. De même, voir en Willermoz – pour ne prendre que cet exemple – le « haut sorcier lyonnais », l'homme aux treize années de prosternation dans un cercle de craie au milieu d'une chambre, un des possibles génies concepteurs de 1789 et du jacobinisme laisse perplexe.