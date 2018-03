Compétences financières élémentaires : un classement international révèle que les Français font triste figure et voilà pourquoi nous en sommes là

Atlantico : Comment expliquer cette mauvaise connaissance mathématique française ?

Michel Vigier : C’est la question que tout le monde se pose depuis le début des études PISA en 2000. On en a pris conscience pour les collégiens à cette époque. Sont arrivées les études PIAAC en 2013, concernant les adultes. La France se situe dans les derniers rangs de l’OCDE et de l’Europe. Cette étude a attiré l’attention sur une étude interne de l’INSEE de 2012 qui indique que 70 % des adultes ont des difficultés en calcul, en France. A la même époque Michael Handel étudie les compétences requises dans les différents postes de travail aux Etats Unis.

La mise en relation des données de ces différentes études nous permet de mettre en parallèle les compétences réelles des adultes et les compétences requises aux postes de travail (lien suivant, étude API 2013, pages 7 à 11).

On constate que, en France, le déficit de compétences de l’adulte par rapport à ce que l’on attend de lui au poste de travail est anormalement plus important qu’aux Pays-Bas, au Japon ou en Allemagne. Une étude de l’Education Nationale montre qu’un effondrement du niveau en Math s’est produit à partir de 1987 au primaire. Des raisons ont été avancées, comptage en maternelle, abandon de la règle de trois en 1978, etc.. Plus de 40 années se sont écoulées. Les enfants formés sont devenus des adultes … au travail. Les observateurs sont unanimes pour faire porter la responsabilité de ces échecs sur l’école primaire. La situation se dégrade même ces dernières années (la France au dernier rang en Europe). Le gouvernement a pris récemment toute la mesure de cette catastrophe. Cependant les mesures envisagées par le rapport de la commission Villani-Torossian en janvier 2018 permettront-elles de régler les difficultés ? Nous ne le pensons pas, car l’institution semble oublier un problème structurel … l’instabilité des apprentissages chez les écoliers. Nous allons expliquer cette idée en parlant des inégalités culturelles et sociales.

En tout cas, sauf effort très, très important en formation professionnelle, la situation chez les adultes n’évoluera pas avant … 20 ans puisque les changements à l’école primaire sont à venir !

L'autre donnée très importante que montre cette étude est que les inégalités en fonction du niveau d'étude des individus sont très hautes en France, entre 40% et 50% de moins pour les groupes les plus bas par rapport aux groupes les plus hauts. Qu'est-ce qui explique que les inégalités soient si forte en France, au point d'en faire le pays le plus inégalitaire du classement des pays étudiés ?

Effectivement, La France est le pays le plus inégalitaire (voir graphique lecture Pisa 2009) depuis plusieurs années. Ainsi en 2009 La France partageait cette position avec la Belgique et la Hongrie. Aujourd’hui nous côtoyons Singapour qui est un société multiculturelle de 5 millions d’habitants et un pays moderne, seulement depuis quelques décennies. Il n’y a pas de comparaison possible avec la France.