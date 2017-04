Comment les "voyous" finissent par gagner et par “privatiser” certaines banlieues

Olivier Roy : Vous nous avez mis en garde contre une vision fantasmée des « jeunes de banlieue », considérés comme une sorte de classe ou de génération en soi dangereuse. Vous avez plutôt insisté sur sa relégation dans les quartiers et sur ses difficultés subjectives et objectives pour s’intégrer dans la société plus vaste. Pourtant, cette vision, nous l’avons vu, est un des principaux prismes d’approche de la question « musulmane » en France. Dix ans après les émeutes de 2005, trente ans après la Marche des Beurs.

Où en est-on ?

Naïma M'Faddel : Je me souviens de ce dimanche 30 octobre 2005 où je faisais le tri dans mes dossiers professionnels. Quelques jours plus tard, je quittais le poste de chef de projet en développement social et urbain, que j’occupais depuis quatre ans à Trappes, pour une nouvelle fonction et de nouvelles missions sur la ville de Mantes-la-Jolie. J’ai reçu alors un appel de la directrice générale adjointe de la ville, qui m’invitait à une réunion de crise avec le maire et le sous-préfet : la flambée de violence suite à la mort de deux jeunes, Zyed et Bouna, électrocutés trois jours plus tôt dans un transformateur électrique de Clichy-sous-Bois, menaçait de s’étendre à d’autres villes. Poursuivis par des policiers, les deux adolescents avaient trouvé refuge dans ce transformateur, où ils avaient été électrocutés. En prévention, nous mettons immédiatement en place une veille avec les animateurs et les éducateurs des quartiers. Ils patrouillent en soirée. Sur Dreux, on enregistre quelques voitures brûlées et surtout beaucoup de feux de poubelles, rien de comparable à d’autres banlieues.

Très vite, nous nous rendons compte que les coupables de ces actes sont des gamins de douze à quatorze ans, que la surenchère médiatique excite. Les animateurs en ont attrapé quelques-uns en possession de bouteilles d’essence ; ils prétendent avoir juste envie de voir leur ville citée dans le journal télévisé… Je ne dis pas cela pour excuser ces violences, mais pour comprendre leur origine. Ces événements me rappellent la désespérance des agriculteurs, mais eux peuvent manifester avec violence, ou encore celle de ces pêcheurs incendiant le Parlement de Bretagne et trouvant de la compréhension chez les Français. Les uns et les autres sont des enfants de la République, qui leur reconnaît le droit de protester et de revendiquer, bien évidemment sans violence. Mais quand les citoyens « dérapent », tous n’ont pas le même sort juridique et médiatique. Force est de reconnaître que certains sont plus stigmatisés que d’autres, en fonction de leurs origines. Et souvent aussi bien plus durement sanctionnés. Zyed et Bouna se sont cachés pour fuir la police. Pourquoi ces enfants ont-ils eu peur de ceux qui sont censés les protéger ? Je ne parle pas des délinquants qui ont leurs propres raisons de fuir pour échapper aux forces de l’ordre, mais de jeunes qui n’avaient, d’après l’enquête, rien à se reprocher. Le discours irresponsable de nos politiciens est regrettable car, encore une fois, ils se distinguent par leur manière sommaire et lapidaire d’analyser ces événements, de monter les Français les uns contre les autres, de désigner les « jeunes étrangers coupables », de renvoyer ces jeunes à une supposée « appartenance »…