Comment vos enfants sont espionnés par leurs applications Disney

Atlantico : Quelles sont les informations collectées par ces applications ? Par quels moyens sont-elles collectées ?

Gilles Dounès : Selon les éléments publiés par le Washington Post ce week-end, ce sont un peu plus de 42 jeux pour plates-formes mobiles, Android et iOS confondues, qui seraient concernées.

La firme de Burbank ne tire plus depuis belle lurette l'essentiel de ses revenus de sa seule activité cinématographique, et s'est même scindé à cet effet en plusieurs filiales (cinéma, réseaux TV, parc à thème, produits de consommation des médias interactifs).

C'est cette dernière filiale, qui regroupe depuis fin 2016 à la fois la gestion des droits artistiques et de propriété intellectuelle et par exemple les jeux vidéo qui est ici en première ligne, visée par cette action de groupe, au même titre que trois prestataires du secteur auquel elle a fait appel : Upsight, une société qui vend des services de collecte, d'analyse et d’optimisation de données comportementales d'utilisateurs de médias interactifs ; Unity, un moteur de développement de jeux en particulier multi plates-formes ; Kochava, qui vend des outils d'analyse du trafic et d'optimisation d'espaces publicitaires.

Toutes les quatre se voient reprocher solidairement d'avoir recherché, collecté et surtout extrait des terminaux mobiles des informations personnelles, mais également d'autres données qui concernaient leur comportement en ligne, et ce grâce à l'intégration par Unity des outils développés spécifiquement par Upsight et Kochava, dont c'est le cœur de métier.

Ce phénomène est-il généralisé à l'ensemble des applications destinées aux enfants ?

C'est surtout un phénomène généralisé à l'ensemble des comportements généraux de la population, que ce soit « en ligne » ou « hors-ligne », et dans l’immense majorité des cas non pas dans un but sécuritaire mais bel et bien avec des visées purement commerciales. Et bien entendu, comme dans toute population, ce sont les « jeunes » qui semblent les plus vulnérables et qui font d'ailleurs l'objet d'une protection spécifique. Il est par exemple interdit (en principe) aux enfants de moins de 13 ans de s’inscrire seul sur en service en ligne, et au dit service de collecter des informations personnelles comme l'adresse IP ou la géolocalisation sans le consentement explicite des parents. L'ensemble de ses obligations a été formalisé américain dans le Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) et c'est au nom de cette loi qu'une mère de famille de San Francisco a décidé d’ester en justice.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Mickey se fait prendre la main dans le sac de friandises : en 2011 le gendarme fédéral américain avait déjà mis à l’amende Playdom, une filiale de Disney, à hauteur de 3 millions de dollars pour des pratiques comparables qui avaient concerné à l'époque 1,2 millions d’utilisateurs.