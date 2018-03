Comment Vladimir Poutine a rapidement mis au pas les oligarques

Dès mon arrivée à Moscou, des collègues bien intentionnés me suggèrent de discuter avec les hommes d’affaires russes les plus importants du moment, d’abord parce qu’ils connaissent la situation économique du pays, mais aussi parce qu’ils sont des acteurs politiques. J’ai suivi ce conseil et je n’ai pas été déçu. L’accueil était le plus souvent chaleureux. Beaucoup d’entre eux avaient en effet pris l’habitude de rencontrer des ambassadeurs occidentaux et certains étaient peut-être déjà inquiets du cours pris par les évènements.

Tous étaient familiers de la France, connaissaient Paris, passaient des vacances dans le sud ou skiaient dans les Alpes. J’ai parfois été surpris par le caractère surréaliste de ces entretiens.

Invité à prendre le thé chez Boris Bérézovski au début du mois de juillet 2000, je me retrouve face à lui dans son bureau. De l’autre côté de chaque porte-fenêtre donnant sur un jardin, un vaste écran pare-balles, légèrement fumé, sur un montant métallique : « c’est nécessaire pour notre protection », me dit mon hôte, toujours en mouvement, une théière la main. On pouvait distinguer, dans le jardin, des hommes armés et cagoulés, en combinaison noire: la protection ! Très volubile, mon interlocuteur me parle de son passé de professeur de mathématiques, de vendeur de voitures Lada, de conseiller de Boris Eltsine, qu’il a aidé à être réélu en 1996. Il dit tout le mal qu’il pense de Primakov et des nostalgiques de l’époque soviétique. Il faut continuer à aider ceux qui ont transformé la Russie au cours des dix dernières années, poursuit-il. Et c’est la raison pour laquelle je vais lancer un nouveau parti, qui regroupera les gens « actifs, intelligents et riches », me lance-t-il le plus sérieusement du monde. Il ajoute qu’il a déjà le soutien de quelques gouverneurs et de dirigeants des milieux d’affaires. Devant mon incrédulité, il tente de démontrer que la population russe n’attendait que cela. Il m’a, plus tard, rendu visite, à l’ambassade, pour poursuivre la conversation et déposer des demandes de visas pour lui-même et ses proches.

Le 17 juillet, lors d’une conférence de presse retentissante, dans les locaux de l’agence Interfax, il annonce qu’il démissionne de son mandat de député à la Douma.

De son côté, Poutine ne perd pas de temps. Dès le 28 juillet, il convoque au Kremlin Bérézovski et une vingtaine d’autres « oligarques », pour leur expliquer les nouvelles règles du jeu et leur mettre le marché en main : « le pouvoir ne remettra pas en cause les privatisations ni les fortunes que vous avez accumulées, pour autant que vous ne chercherez plus à vous substituer aux responsables politiques ». La plupart des participants ont accepté, convaincus qu’ils ne pourraient pas faire prospérer leurs affaires s’ils s’opposaient à la volonté du Kremlin.