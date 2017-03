​Comment la stratégie économique de compétitivité de François Hollande a abouti au pire résultat de l’histoire du commerce extérieur français alors qu’il s’agissait de sa priorité

Atlantico : Ce mercredi 8 mars, l'administration des douanes publiait les résultats du commerce extérieur français pour le mois de janvier 2017, soit le plus mauvais chiffre historique avec un déficit de 7.9 milliards d'euros sur un seul mois. Au-delà des explications présentées par les douanes, notamment sur les "niveaux extrêmement bas" des ventes d'Airbus, quelles sont les causes fondamentales de cette situation, alors même que la "compétitivité" figurait en tête de liste des priorités de François Hollande ?

Sarah Guillou : Les chiffres mensuels sont par nature conjoncturels. Ils sont soumis aux aléas des chocs sectoriels, aux cycles économiques infra-annuels et saisonniers. L’interprétation d’un chiffre mensuel dans l’absolu est, sinon anecdotique, à tout le moins fortement contextualisée. Le chiffre n’a pas immédiatement de valeur structurelle. Cependant la forte sensibilité à des chocs conjoncturels (baisse des ventes d’Airbus, remontée des prix du pétrole..) est la marque de la forte dépendance de la balance commerciale à certains postes en particulier et le signe d’un portefeuille de produits excédentaires très polarisé. En effet, les exportations françaises sont tirées principalement par l’aéronautique, l’agroalimentaire (surtout les boissons), et la pharmacie. Quand ces postes subissent des chocs négatifs, ainsi en est-il de la balance commerciale.

Les politiques économiques n’y sont pas pour grand-chose. La politique en faveur de la compétitivité, notamment avec le Crédit d’impôt compétitivité emploi, de François Hollande ne peut se déceler dans un chiffre mensuel qui peut être gouverné par des accidents conjoncturels. C’est dans la comparaison des chiffres annuels qu’il est possible de saisir des tendances plus structurelles et des réponses à la politique économique.

Nicolas Goetzmann : Il existe un décalage entre les logiques économiques présentées et défendues par le personnel politique et la réalité du commerce extérieur. La simple idée de politique de "compétitivité" est contestable. Un bon moyen de se représenter les évolutions est de faire une séparation claire et nette entre le niveau d'activité interne au pays et le niveau d'activité du "reste du monde". Si le niveau d'activité français est faible, ce qui implique un faible niveau d'importations, et que le niveau d'activité du reste du monde est fort, ce qui implique un haut niveau d'exportations, la balance commerciale française sera orientée favorablement, parce qu'elle exporte plus qu'elle n'importe. Mais une telle situation ne serait en aucun cas une bonne nouvelle, puisque le moteur de cet éventuel excédent serait la faible activité nationale. C'est en raisonnant ainsi que l'on peut appréhender la situation actuelle, parce que le déficit du mois de janvier est d'abord la conséquence de la bonne tenue des importations (demande intérieure française), alors que les exportations semblent indiquer une stagnation du niveau des exportations (même si le recul du mois de janvier marque une correction découlant du cas spécifique Airbus).

Sources. douane.gouv.fr

Concernant l'idée de compétitivité, la logique n'est pas très sérieuse. L'idée sous-jacente de la compétitivité est que la baisse des charges des entreprises permettrait à celles-ci de proposer des produits et services à de meilleurs tarifs à leurs clients, et ainsi de vendre mieux à l'étranger. Mais il a déjà été établi que le CICE n'avait eu aucun impact sur les exportations ; comme l'indiquait France Stratégie en septembre 2016 "Il y a accord pour estimer qu’aucun effet du CICE sur l’investissement, la R&D et les exportations n’est visible à l’horizon de court terme (2013-2014) sur lequel sont menées les évaluations". Parce que la baisse de charges n'a pas servi à rendre les biens et services moins chers, mais à améliorer les marges des entreprises. Ce que France Stratégie validait également " Cela suggère que les entreprises ont consacré une partie importante du CICE à la reconstitution de leurs marges." Et il ne s'agit même pas de condamner le CICE pour cela, mais simplement de montrer que la logique de "compétitivité" ne tient pas la route. De plus, comment croire qu'une baisse des charges de 6 ou 7 points, c’est-à-dire sur le coût du travail, qui est lui-même une fraction du prix final du bien, peut avoir un effet significatif, alors que dans le même temps, les variations de la monnaie européenne ont été fortes. Depuis que le pacte de responsabilité a été présenté en janvier 2014, l'Euro a baissé de 24%. C'est donc plutôt de ce côté-là, c'est à dire de la politique monétaire, qu'il faut regarder.