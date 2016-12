Comment stimuler la créativité de vos enfants

L’expression de la créativité apparaît dès le plus jeune âge. Les enfants jouent très tôt à « faire semblant » – une activité qui sollicite leur imagination et leur faculté à créer des fictions. Ils inventent des histoires de toutes pièces et leur donnent vie à l’aide d’accessoires (cubes ou bâtons) qui se transforment en téléphone ou en monstre par la grâce de l’imagination.

Mais cette façon de jouer rend-elle les enfants plus créatifs ? Et surtout, dans quelle mesure les parents et les éducateurs peuvent-ils utiliser ce type de jeu pour stimuler la créativité des petits ?

Mesurer la créativité dans le jeu

Afin d’étudier le lien entre le jeu et la créativité, nous devions être en mesure de quantifier différents indicateurs associés à ce type de jeu.

En 1990, nous avons créé une échelle pour mesurer les degrés d’imagination et d’expression émotionnelle dans les jeux de « faire semblant ». Nous l’avons nommée « échelle de l’affect dans le jeu ».

L’« expression émotionnelle » est une formule qui évoque les moments où l’enfant simule des émotions : il fait comme s’il avait peur quand sa poupée s’enfuit à l’approche d’un monstre ; il fait semblant de s’amuser quand une marionnette fait du toboggan… Les enfants expriment ainsi une grande variété d’émotions : joie, peur, tristesse, colère, affection ou frustration.

Les enfants avec lesquels nous travaillons ont de 6 à 10 ans. Nous les filmons individuellement pendant 5 minutes, tandis qu’ils s’amusent avec des poupées et des cubes. Ensuite, nous évaluons leur jeu sur des critères d’imagination, de qualité de l’histoire et de niveau d’émotion exprimée dans le récit. Quand nous étudions de plus jeunes enfants – âgés de 4 à 5 ans – nous modifions le programme et leur fournissons plus de jouets et plus d’instructions.

Jeu et créativité

Notre étude prouve que selon leur degré d’imagination, leur capacité à raconter une histoire et à exprimer leurs émotions, les enfants sont plus ou moins doués pour la pensée critique et créative.

Les enfants doués pour inventer des histoires sont plus créatifs. Shutterstock

Les enfants les plus doués pour la narration ont aussi de meilleures capacités en « pensée divergente » : quand on leur demande de quelle façon utiliser un journal ou un bouton, ils sont capables d’imaginer beaucoup de possibilités.

De même, les enfants les plus imaginatifs et les plus enclins à simuler des émotions au cours du jeu sont en général de meilleurs « penseurs divergents ». La pensée divergente est donc étroitement liée à aux capacités de pensée critique et créative.