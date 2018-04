Comment le soutien aux Palestiniens et la lutte contre Israël sont devenus l’obsession de la gauche radicale

Atlantico : Dans un contexte marqué par la manifestation ayant eu lieu dans la bande de Gaza, et le bilan de la répression qui s'en est suivi, la polémique de la participation de Jeremy Corbyn a un dîner organisé par un groupe d'extrême gauche "les jewdas", très critique envers la politique israélienne ont encore jeté le trouble sur la question du soutien apporté par la gauche radicale à la question palestinienne. Au-delà du seul Royaume-Uni, comment expliquer ce choix de la gauche radicale d'apporter un tel soutien aux Palestiniens ?

Que révèle ce choix par rapport à d'autres ?

Jean-Yves Camus : Je crois que la situation britannique est particulièrement révélatrice parce que le Labour n'est pas un parti de la gauche radicale. C'est un parti de la gauche traditionnelle extrêmement hétérogène d'ailleurs quand on le regarde de près et qui élu à sa tête le représentant de l'aile radicale. Mais il n'est pas en lui-même le représentant de ce que peut être la France Insoumise en France ou Allemagne Die Linke. Et le trouble est d'autant plus grand parce que l'ampleur des révélations qui se sont succédées sur le degré d'antisémitisme qui sévissait dans certains cercles du Labour est totalement consternante et les décisions qui s'imposaient n'ont pas été prises malgré des faits qui sont avérés, répétés et infiniment plus graves que les polémiques que l'on peut avoir en France autour de la France Insoumise par exemple, parce qu'ici, c'est le leader même qui est impliqué. C'est son ambiguïté même qui est en cause.

Ensuite, quand on regarde de manière plus panoramique, il faut bien distinguer deux choses. Dans la gauche radicale comme d'ailleurs dans l'ensemble du spectre politique, la critique de la politique israélienne, quelle que soit le gouvernement, est autorisée. Il y a certainement de bonnes raisons de dire que telle ou telle action, par exemple celle menée à Gaza, ne l'a pas été selon les règles du droit, qu'elle l'a été de manière excessive. Ensuite, ce qui est préoccupant est que la critique d'Israël est devenue dans certains cas, au-delà de la ligne, et qu'elle est de toute façon trop systématique et principielle pour être honnête. On a, aussi bien en Grande-Bretagne au sein du Labour qu'ailleurs en Europe des gens qui ont commencé à dévoyer le soutien aux revendications palestiniennes allant soit sur le terrain du religieux et en pensant que la jonction devait s'opérer entre la gauche radicale et certains milieux musulmans engagés politiquement, ce que l'on appelle l'Islam politique, et on a même dans certains cas un certain nombre de déclarations, de posts sur les réseaux sociaux, qui sont quand même une forme d'antisionisme extrêmement radicale. Je m'en tiens à une ligne claire : il est légitime de critiquer toutes les actions politiques d'un gouvernement israélien quel qu'il soit par contre quand on en vient à considérer qu'Israël se comporte comme un État nazi ou nazifiant, ou à considérer que cet État est illégitime dans son droit à l'existence, cela n'est plus de l'antisionisme.