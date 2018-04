Dans la tête des Français : comment le sentiment d’injustice s’est installé depuis le début du quinquennat

Depuis plusieurs mois, les réformes se succédant, l’idée d’injustice semble s’être solidement ancrée dans les jugements que les Français portent sur l’action gouvernementale : 71% des Français jugent aujourd’hui la politique du gouvernement « injuste » selon un sondage réalisé par BVA les 28 et 29 mars.

Le sentiment d’injustice est particulièrement marqué chez les ouvriers (82%), les professions intermédiaires (77%), et les étudiants (82%). Il se concentre sur les catégories de revenus allant de 1500 euros mensuels nets par foyer à 3500, soit le coeur de la classe moyenne. En outre, on note qu’il est particulièrement marqué dans le monde rural (71%) et les villes de plus de 100 000 habitants (74%), mais l’est nettement moins dans les petites villes de province (62%) et dans l’agglomération parisienne (66%).

Cette répartition géographique du sentiment d’injustice remet donc partiellement en cause la lecture communément acceptée, selon laquelle Emmanuel Macron serait le « Président des villes ».

On note par ailleurs que les actifs, premiers bénéficiaires du transfert de CSG vers des baisses de cotisation, ont un sentiment d’injustice plus grand (72%) que les retraités (67%), soutiens de la première heure du président (ceci explique en partie cela). Il est également intéressant de souligner que le sentiment d’injustice est légèrement supérieur chez les salariés du public - sans doute échaudés par certains projets de réforme gouvernementaux - (73%) que chez les salariés du privé (69%). La prévalence du sentiment d’injustice reflète également des lignes de fracture politiques: très forte à gauche (85%) et au FN (90%), elle s’avère un peu moins marquée à droite (76% chez LR), et tombe à 22% chez les sympathisants LREM.

Ce sentiment d’injustice largement majoritaire prend appuis sur l’idée, qui a émergé à l’automne autour de quelques mesures comme la réforme de l’ISF ou la baisse des APL, d’un « président des riches » qui ne s’adresserait ni ne s’intéresserait pas vraiment à l’ensemble des Français. Parmi les raisons évoquées pour expliquer le sentiment d’injustice, on trouve en effet l’idée que les réformes favorisent les Français les plus privilégiés ainsi que les entreprises. Les Français interrogés par BVA ont le sentiment que l’on demande toujours des efforts aux mêmes, en particulier aux catégories intermédiaires, à cette « classe moyenne » qui se retrouve asphyxiée, et ne trouve pas dans la politique gouvernementale « l’ouverture des possibles » qu’on lui avait fait miroiter. Les retraités se ressentent comme mis à contribution de manière disproportionnée par rapport aux efforts consentis par les « privilégiés », et par rapport aux efforts déjà consentis au cours de leur vie active. Les sentiments évoqués dessinent des fractures sociales et générationnelles qui seraient exacerbées par les réformes gouvernementales.