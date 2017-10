Comment se rendre inoubliable aux yeux des autres : petit mode d’emploi validé par les sciences cognitives

Atlantico : Y-a-t-il réellement un comportement type, mode d'emploi, pour captiver l'attention d'autrui ?

Jean-Michel Fourcade : L’article de Carmen Simon évoque les milliers de livres publiés « Comment réussir dans la vie ? » et autres sujets très concrets qui font le bonheur de leurs auteurs et surtout de leurs éditeurs, ou les séminaires à thème « Apprenez à parler en public ». Ils prouvent tous le sérieux et la légitimité de leurs conseils en s’appuyant sur le nom ou – mieux ! – les travaux « scientifiques » de psychologues ou spécialistes de sciences humaines qui viennent de terminer leur thèse de doctorat –mieux encore – à Stanford, Yale, Harvard, MIT.

Longue histoire des rapports difficiles entre la recherche fondamentale en psychologie et la psychologie appliquée ! Les américains ont fait pencher du côté de cette dernière en particuliers par la création de l’American association of appliedpsychology.

La réponse est : non, il n’y a pas un comportement type mode-d-emploi pour captiver l’attention d’autrui ; cela dépend du type de personne à qui vous vous adressez, qu’elle soit unique , ou que vous adressiez a vingt personnes ou à cent ou que vous parliez à la radio ou à la télévision, ou des enfants, ou des adultes, ou des personnes « d’une autre génération ».

Nous savons aussi que les codes de la communication évoluent dans le temps. La diction tant admirée des comédiens du Théâtre français des années trente ou de Sarah Bernhart nous paraissent aujourd’hui insupportables. Voyez ce que vous ressentez en écoutant la ton des speakers des actualités cinématographiques des années Cinquante !

Le discours contemporain fait une place aux émotions et à leur expression corporelle qui n’existait pas il y a dix ans.

Il est recommandé à un conférencier de ne pas lire son texte mais de captiver son auditoire en lui parlant et en le regardant. Pourtant certains conférenciers lisent leur texte sans regarder leur auditoire mais d’une façon telle qu’on entend un silence parfait dans la salle. En fait, ce que l’auditoire attend, c’est que l’orateur lui communique un sentiment de passion pour ce qu’il dit, de cohérence entre ses paroles sa façon de les dire, son énergie, son langage non verbal.

Pourquoi cherche-t-on souvent à faire bonne impression, à soigner l'image que l'on revoit à notre entourage et aux personnes que l'on rencontre pour la première fois ? Qu'est-ce que veut dire cet impératif de notoriété ?

A la fois nous avons besoin d’appartenir à un groupe (d’âge, de famille, professionnel, de loisir, religieux, social, etc.) et nous avons plusieurs « groupe d’appartenance ; à la fois nous avons besoin d’avoir une « identité » qui nous donne le sentiment que nous sommes unique. Dans Identité il y a Identique qui veut dire semblable et il y a ce qui est propre à chacun, différent.