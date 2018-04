Comment la science est en train de destituer l’humain

1984. On aurait aimé que le chiffre de cette année ne soit qu’un titre de roman, celui de George Orwell, et que la société totalitaire qu’il y décrit ne soit qu’un mauvais rêve. Pour Jacques Testart, tel n’est pas le cas, la science depuis 1982 avec la naissance du premier bébé-éprouvette, Amandine, étant en mesure de fabriquer la vie. D’où ce cri d’alarme lancé de sa part. Si l’homme se met à fabriquer l’homme, ne va-t-il pas devenir la chose de l’homme et par là même disparaître ? « Nous sommes les drogués d’un destin jamais pensé dont nous faisons mine d’être les maîtres1 », écrit-il dans un livre qui, à l’époque, fait sensation.

Avant de conclure : « Viendra le temps où le solde de l’humanité sera tout entier contenu dans le souvenir de l’homme. » La science est en train de destituer l’humain. Avec l’arrivée des robots ne parvient-on pas au même résultat ?

Cela fait longtemps qu’il y a des robots dans nos vies. Des usines robotisées mettent de l’eau minérale en bouteilles. L’homme moderne est désormais dispensé de cette tâche. On ne va pas s’en plaindre. Il y avait jadis des poinçonneurs dans le métro. Ils ont disparu. La chanson que Serge Gainsbourg a consacrée au poinçonneur des Lilas est un chef-d’œuvre. Non le fait de faire des petits trous. Le robot n’est pas gênant. Ce qui en revanche risque de l’être, c’est le projet de faire des nouveaux robots avec qui nous allons, paraît-il, devoir vivre. Hier, ce que l’on redoutait, c’était que l’homme devienne un robot. Aujourd’hui, les choses changent. Ce sont les robots qui sont appelés à devenir des hommes. D’où la difficulté de penser le robot. Puisqu’il va être humain, pourquoi pas ? C’est là que le bât blesse. Un robot même très humain n’en cesse pas moins d’être un robot.

L’homme a une vie intérieure et c’est ce qui le distingue d’un animal, rappelle Ernst Cassirer. Quand un animal mange, il n’en fait pas un plat. Quand un homme mange, il en fait des bibliothèques. Si l’animal vit dans la nature, l’homme vit dans la culture en faisant vivre de multiples mondes. D’où son lien avec la nature qui consiste à rendre celle-ci encore plus vivante qu’elle ne l’est.

Si l’homme se distingue de l’animal par la culture, ce qui le distingue de la machine est autre. La machine qui sert à démultiplier des forces est présente dans la nature qui est une grande machine, rappelle Edgar Morin. En ce sens, il y a quelque chose de très naturel dans la machine.