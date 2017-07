Comment sauver son jardin ou son balcon et maintenir ses plantes en vie quand il fait plus de 30°C

Atlantico : La canicule de la semaine dernière a eu un effet dévastateur sur les plantes et les espaces verts en général. Que peuvent faire les particuliers pour protéger leur jardin ou les plantes sur les balcons face à des températures dépassant parfois les 35° ?

Yoann Cardinaud : Le terme dévastateur est à relativiser, il est normal de voir des plantes ou du gazon griller sous cette chaleur.Par exemple, arroser sa pelouse pour que celle ci reste verte en plein été peut être problématique pour la ressource en eau. Il faut accepter d'avoir un gazon qui jaunisse sous l'effet de la chaleur. Dès les pluies d'automne, l'herbe repoussera et retrouvera sa luxuriance. Ensuite, certaines plantes sont plus ou moins adaptées à la sécheresse ou à la chaleur. Certaines plantes tolèrent mieux la sécheresse que d'autres, il convient donc de privilégier celle-ci.

Ex : Gaura lindheimeri, Stachys etc...Choisir celles qui, justement ont développé des systèmes de résistance à la sécheresse. (feuillage duveteux (ex stachys), cire sur les feuilles( ex lauriers roses) etc..)

L'arrosage est-il la seule solution ? L'eau ne risque-t-elle pas de s'évaporer avec une chaleur pareille ?

De toute façon, il n’y a pas de croissance possible de plantes sans aucune goutte d’eau. La question est de savoir comment on arrose, à quelle fréquence pour éviter de gaspiller la ressource en eau. De toute manière, par forte chaleur il y a forcément une évaporation d’eau, au niveau de la terre ou bien les feuilles des plantes. Le paillage peut éviter l’évaporation du sol, par de la paille, du lin, des végétaux. Il faut maintenir le sol humide.

Des heures d'arrosage sont-elles à privilégier ? Faut-il abriter ses plantes du soleil ?

Il faut arroser de manière plutôt intelligente, le matin ou le soir, quand la chaleur est la plus faible possible. Si on arrose toute la journée, la plante va avoir des besoins importants en eau, et si vous oubliez de l’arroser une fois elle va être en état de stress hydrique car elle n’aura pas eu le temps de s’adapter. Soit la feuille va s’enrouler, soit elle va fermer ses pores pour conserver l’eau dans son corps. Il vaut mieux arroser au sol par un système de goutte à goutte, c’est vraiment l’idéal. Il vaut mieux arroser une bonne fois pour toute plutôt que tous les jours un petit peu. Si la plante a de l’eau régulièrement, ses racines vont rester en surface et ne pas descendre en profondeur. Le mieux c’est de protéger les plantes du soleil, si on peut mettre un petit voile, c’est l’idéal, il faut également éviter les pots en terre cuite ou les pots trop foncés qui favorisent l’évaporation d’eau, le mieux est d’utiliser des pots en plastiques de couleur claire. Essayez de protéger le pot de la lumière du soleil. Si on a des bacs chez soi on peut disposer les pots dans 2-3 cm d’eau, par capillarité l’eau va remonter et rafraîchir les pots.