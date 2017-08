Comment la réforme du RSI est bien partie pour se faire en oubliant les besoins et intérêts des entrepreneurs

Le choc des titans Inde : le choc des titans qui se prépare et qui pourrait bien déstabiliser le monde

Les deux pays les plus peuplés du monde se testent de plus en plus à leurs frontières : la Chine investit au Pakistan et forme une ceinture d'alliés peu rassurants pour une Inde de plus en plus nationaliste et exaspérée par l'hégémonie chinoise dans des terres qu'elle revendique.