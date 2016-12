Comment Poutine tente d’utiliser l’assassinat de son ambassadeur en Turquie pour maximiser ses gains politiques

The Daily Beast par Roy Gutman & Michael Weiss

Istanbul - Il peut avoir crié "Allahu Akbar" avant qu'il ne commette son assassinat. Il peut avoir appelé à la vengeance pour les bombardements de Moscou en Syrie. Mais certains membres du gouvernement turc et la presse ne dépeignent pas le jeune policier qui a assassiné l'ambassadeur de la Russie en Turquie lundi, comme un djihadiste. Ils le présentent comme le disciple d'un religieux musulman vivant en exil aux Etats-Unis. Et le crime, qui à peine 24 heures plus tôt menaçait de provoquer une crise entre la Russie et la Turquie, est tout à coup décrit comme une sorte de complot occidental.

Le résultat de cette tragédie pourrait bien être l’occasion d’un renforcement des relations turco-russes au détriment de la relation plus ancienne et très stratégique entre Ankara et Washington. Une relation qui a beaucoup souffert depuis le début de la crise en Syrie et s’est encore dégradée après la tentative ratée de coup d'Etat contre le gouvernement turc en juillet dernier.

Mevlet Mert Altintas, 22 ans, a été filmé tirant avec un pistolet semi-automatique et tuant l'ambassadeur Andrey Karlov lors de l’inauguration d'une exposition de photos à Ankara lundi soir. Après avoir abattu le diplomate quasiment à bout portant, Altintas a dénoncé, en turc, le bombardement, par la Russie, des civils à Alep, tout en appelant en arabe à poursuivre le djihad. Ses cris de "Allahou Akbar" , ou Dieu est grand, ont déjà conduit certains, dont Donald Trump, à le décrire le tueur comme un extrémiste islamique.

Mais ce n’est peut-être pas aussi simple.

Lorsque la police turque a perquisitionné l'appartement d’Altintas, elle dit avoir trouvé des livres sur al-Qaïda, mais aussi sur Fethullah Gülen, un religieux musulman qui vit en exil, en Amérique. Gülen n'a jamais été associé à la violence, jusqu'à ce qu’il ait été accusé d'utiliser des loyalistes de l'armée de l'air turque et des militaires pour tenter de prendre le pouvoir à l'été, et tenter de capturer le président turc Recep Tayyip Erdogan, son ancien allié politique.

Le rôle de Gülen dans le coup d'état a été un point de discorde entre Ankara et Washington. Erdogan exige son extradition et des médias pro-gouvernementaux en Turquie, tels que le journal Yeni Safak, ont été jusqu’à accuser Gülen, qui est domicilié en Pennsylvanie depuis 1999, d'être le cerveau présumé du coup d' Etat raté, soutenu par la CIA et donc d’agir aux ordres du gouvernement américain.

Cette théorie du complot a été renforcée par fait que le président américain Barack Obama a attendu des semaines avant d’appeler Erdogan pour lui exprimer son soutien, alors que le président russe Vladimir Poutine a téléphoné à son homologue turc en exprimant une solidarité sans faille, le lendemain de la tentative de coup d’Etat. Ce message, couplé avec les excuses d'Erdogan pour avoir abattu un avion de chasse russe en novembre 2015, a permis d’améliorer les relations gravement détériorées entre la Russie et la Turquie, qui avaient provoqué une suspension des relations touristiques et commerciales.