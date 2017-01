Comment Poutine a aussi utilisé l'extrême gauche américaine

The Daily Beast par Casey Michel

Dans la foulée du récent rapport des services de renseignement américains sur le piratage du Comité national démocratique par la Russie, il est facile mais trompeur de conclure que la stratégie de propagande du gouvernement russe visait uniquement les républicains conservateurs aux États-Unis. Le soutien à la candidature de Donald Trump, via des fuites régulières d’informations volées, transmises à des organisations comme WikiLeaks, a bien fait partie de la campagne du Kremlin contre la démocratie américaine.

Mais une partie de la campagne pour diffamer Hillary Clinton s’est aussi appuyée sur l'extrême-gauche avec la diffusion d’un certain nombre de théories du complot qui plaisent autant aux anti-impérialistes, qu’aux néo-nazis.

Et ce n’est pas nouveau.

Les tentatives de Moscou pour utiliser l'Amérique extrême-gauche ont commencé avant la présidence de Vladimir Poutine. Le Kremlin, cela a été prouvé, a fait don de plus d’argent par tête au Parti communiste américain qu’à tout autre groupe communiste pendant la période soviétique, à l’époque où les opérations de renseignement de Moscou contre l’Amérique, son "principal adversaire", faisaient appel à des agents recruteurs et à des espions progressistes qui avaient de la sympathie pour la cause soviétique. Au cours des 18 derniers mois il y a eu un pic remarqué dans la guerre de l'information visant à soutenir les admirateurs de Bernie Sanders et les médias alternatifs, qui considèrent Hillary Clinton comme plus dangereuse que Trump.

Le cas plus frappant est celui de Jill Stein candidate du Parti Vert à la présidence américaine. En décembre 2015, le Kremlin a honoré Stein en l'invitant à la soirée de gala célébrant le 10e anniversaire de RT (Russia Today) média de propagande financé par le Kremlin. Un an après, on ne sait toujours pas qui a payé pour le voyage de Stein et son logement à Moscou. Son équipe de campagne a ignoré plusieurs questions sur ce sujet.

Nous savons, cependant, que Stein était assise à la même table que Poutine et le général Mike Flynn, choisi par Trump pour être son conseiller à la sécurité nationale. Elle a en outre participé à un débat parrainé par RT, où elle a critiqué « le militarisme désastreux » des Etats-Unis. Par la suite, admirant la Place Rouge, Stein a parlé de ce débat comme une « source d' inspiration », allant jusqu'à affirmer que Poutine, qu'elle peint comme un novice en politique, lui a dit qu'il était "d'accord" avec elle "sur de nombreuses questions."

Stein se présente comme une militante qui défend les pauvres et l'environnement. Elle se dit adversaire de la surveillance exercée par l’Etat et des médias. Et pourtant elle a semblé prendre plaisir à dialoguer avec Poutine, qui fut un officier des services de renseignement. Leur véritable point commun, bien sûr, est que Poutine et Stein sont des adversaires affirmés de la politique étrangère américaine.