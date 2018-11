Comment les populistes sont en train de renouveler la démocratie tout en la mettant en danger

Atlantico : Malgré les scandales, les affaires, les attaques, le retour de LA politique -de faire changer les choses, le quotidien - dans des sociétés qui ont pu apparaître comme apolitique est-elle finalement la recette du succès dans les pays occidentaux ?

Edouard Husson : Rappelons-nous l’atmosphère il y a deux ans, dans les jours qui suivirent l’élection de Donald Trump ! Non seulement les Démocrates n’acceptaient pas la victoire du candidat républicain mais ils s’apprêtaient à lancer contre lui des opérations de déstabilisation inédites dans l’histoire de la démocratie américaine. Le « Russiagate » a occupé toute la première année du mandat. Puis, Trump ayant évité tous les pièges qui lui étaient tendus sur ce sujet, les adversaires sont passés à une nouvelle opération de « fake news » sur le chaos qui règnerait prétendument à la Maison Blanche.

Ce furent les deux axes d’attaque principaux mais en fait ce sont des dizaines de front qui ont été ouverts. On est en train de découvrir que les accusations contre Kavanaugh étaient un montage ; le Washington Post lui-même l’a reconnu ! Trump a donc été partie prenante d’une polarisation inouïe. Il l’a lui-même alimentée : par ses formules simplificatrices, sa manière d’affronter brutalement les préjugés des libéraux, ses tweets.

Le plus étonnant est sans doute la manière dont il a accepté une confrontation sans merci avec les médias de l’establishment. On n’avait jamais vu en démocratie une telle guerre de propagande entre deux partis ; ou plutôt entre un parti et un homme, très seul au départ dans son propre parti. Petit à petit, et c’est sans doute le plus étonnant, Trump a réussi à conquérir l’establishment républicain, à les faire basculer de son côté. Alors, oui, Trump a ramené la politique : il y a à présent à nouveau deux partis, qui structurent le débat démocratique. Il n’y a que comme cela que la démocratie peut fonctionner. Au lieu d’être l’horizon indépassable de notre temps, le programme de l’establishment libéral n’est plus qu’un des deux programmes politiques qui briguent les suffrages des Américains. Le succès de Trump est d’autant plus flagrant que la mobilisation électorale a été très importante pour des élections de mi-mandat : 110 millions d’Américains sont allés voter, contre seulement 80 en 2014.

Ne peut-on pas voir, dans le cas des Etats-Unis comme pour les autres sociétés occidentales, Donald Trump comme le moteur de ce retour de la politique, contraignant ainsi les démocrates ou équivalents occidentaux à refaire de la politique, dans le sens d'une capacité d'action sur la réalité ?

Donald Trump est un Nicolas Sarkozy qui aurait tenu toutes ses promesses. Rappelons-nous Sarkozy entre 2002 et 2007, les déclarations franchement à droite, intempestives, provocatrices, telle le « kärcher ». Et Sarkozy siphonne une partie de l’électorat du Front National. Mais quelle est la différence fondamentale entre les deux hommes, une fois élus ? Trump, lui, tient ses promesses en matière de contrôle de l’immigration ; il ne se contente pas de demi-mesures pour libérer les forces entrepreneuriales ; il n’a pas pactisé avec les journalistes une fois élu; et l’imaginez-vous faire « l’ouverture » ? Trump, et c’est là sa principale différence avec Sarkozy, contrôle la mise en œuvre des décisions prises. En fait, la politique obéit à des règles très simples : si vous êtes élu à droite, il faut faire une politique de droite ; et, contrairement au cynisme au petit pied de Jacques Chirac, ce n’est pas vrai que « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ».