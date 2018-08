Comment nos comportements alimentaires plus sains sont en train de faire dérailler les prix du sucre

Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraëli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXe siècle.

Jamil Hassan est accusé par la justice allemande d'avoir orchestré la disparition, le viol et les assassinats de centaines de personnes entre 2011 et 2013. Depuis le huit juin, ce proche de Bachar el-Assad est sous le coup d'un mandat d'arrêt international.

Comment s’est déroulé le déclin de petites entreprises des années 1980 à aujourd'hui ? Quels sont les secteurs qui ont été les plus touchés ?

Le Comité des droits de l'Homme de l'ONU a critiqué le licenciement d'une salariée voilée de la crèche Baby-Loup et a invité la France à l'indemniser.

Les noms des religions sont porteurs de sens. Ils en disent beaucoup sur ceux qui les pratiquent. Et même sur ceux qui ne pratiquent pas.

Le département de la défense américain avertit sur la possible introduction de matériel nucléaire en mer de chine méridionale suscitant l'inquiétude de Manille. Que doit-on penser de cet acte ?

Une étude de l'Université McMaster, au Canada, suggère qu'il est possible de doubler notre limite quotidienne de consommation de sel. Celle-ci passerait donc de 6g par jour à 12.5.

Bruno Le Maire aurait obtenu que la loi Pacte soit prioritaire. Le contenu du texte devra contenir les ingrédients suivants afin de permettre aux PME d'assurer leurs besoins vitaux : de l'amour, du paiement, du chiffre d'affaire, du digital et des compétences.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Banque: Le Maire plaide pour des frais plafonnés à 200 euros pour les plus fragiles

Budget 2019: plus de 3 milliards d'euros d'efforts demandés aux entreprises

Fonction publique, grogne des routiers et nécrologie, au menu des quotidiens burkinabè

Jean-Louis Lambert est sociologue et économiste, il étude l'évolution des pratiques alimentaires.

Par contre, à l'inverse les fractions pauvres de la population mondiale continuent à augmenter leur consommation de sucre lorsque leur revenu augmente. Comme ces populations sont 10 fois plus nombreuses que les riches occidentaux, la consommation mondiale de sucre va fortement augmenter au cours des prochaines décennies.

