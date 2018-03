Comment ne rien céder aux nouveaux identitaires et autres jeteurs d’huile sur le feu des fractures françaises sans tomber dans le piège d’une surenchère d’hostilité ?

Des indigènes de la République à Rokhaya Diallo en passant par Yassine Belattar, le Bondy Blog, le CCiF, Caroline de Haas ou Danièle Obono, les voix qui mettent la France et ses structures à l’index au quotidien ne manquent pas et trouvent un écho médiatique et sociologique puissant. Pourtant sous couvert de combat « généreux » contre les discriminations, la mécanique est toujours la même : dénoncer le racisme, l’islamophobie, l’homophobie, le sexisme supposés de la société française en tentant de nier la légitimité d’un bon nombre de leurs interlocuteurs puisqu’ils ne sauraient trouver leur place dans une société démocratique en étant coupables de tous ces crimes de pensée dont on les accuse (racisme, islamophobie etc...).

Quand le CCIF tente de créer une équivalence entre le terrorisme et les laïcs même intransigeants, quand l’humoriste et conseiller d’Emmanuel Macron Yassine Belattar accuse Céline Pina de vouloir la mort des musulmans parce qu’elle a critiqué sa nomination au Conseil des villes et qu’il insulte tout le monde à tour de bras tout en étant nommé malgré tout, quand l'Éducation nationale intègre des idées issues des études de genre ou que la lutte contre les inégalités salariales H/F perd tout sens de la réalité, c’est tout un équilibre social qui est remis en cause puisqu’ils rendent le débat et même les diagnostics des maux de la société française impossibles. C’est un peu ce qui s’est passé aussi sur le #BalanceTonPorc et on l’a très bien vu avec la violence des réactions au moment de la tribune dans Le Monde défendant la liberté d’importuner. Le sort réservé à Brigitte Lahaie traitée comme une quasi folle criminelle pour avoir évoqué la complexité des réactions physiologiques et mentales lors d’un viol alors qu’elle se bat pour aider les victimes de violences sexuelles depuis des années était parfaitement révélateur de cette volonté de disqualification de tous les obstacles à ces nouvelles causes qui cherchent à s’imposer. Ainsi que de la petite perversité qui se dégage d’un système médiatique ayant besoin de clashs à répétition. Ce qui se passe aujourd’hui avec l’occupation de la Basilique de Saint Denis par la France insoumise et des associations d’aide aux migrants -allant jusqu’à interrompre une messe- souligne une fois encore ces stratégies de pompiers pyromanes en provoquant -et recherchant délibérément- des réactions comme celle de Marine Le Pen : « En appelant des #migrants à profaner la Basilique Saint-Denis, nécropole de nos rois, "La France Insoumise" et l’extrême-gauche démontrent que, dans leur folie immigrationniste, ils sont prêts à piétiner notre civilisation et à profaner un lieu de culte historique. Indigne. » ​

Quelles sont les stratégies ici à l'oeuvre ? Quels sont les objectifs visés du point de vue du débat public ?

Christophe Boutin : Les exemples que vous donnez découlent des stratégies classiques de la gauche et de l’extrême gauche, et l’on pourrait s’amuser à remonter… à la Révolution française. Le camp du Progrès, c’est-à-dire celui du Bien, du Vrai, du Juste et du Beau a systématiquement mis en œuvre une politique mêlant pression médiatique (que l’on se souvienne de l’ordurier Père Duchesne de Hébert), agression dans les débats (l’Assemblée tentant de légiférer sous les cris des « tricoteuses »), mort politique des opposants (les Girondins obligés de quitter Paris pour se réfugier en province) voire exécution pure et simple (avec l’image de Boissy d’Anglas, présidant la Convention, s’inclinant devant la tête du député Féraud, qu’une foule haineuse lui présentait au bout d’une pique). On doit rappeler que c’est seulement sous la monarchie parlementaire, celle de la Restauration et de la monarchie de Juillet, que les bases de notre système politique, avec des débats régulés et respectueux entre majorité et opposition, ont pu être mises en place.

À cette violence haineuse de minorités aigries va s’ajouter une désinformation pratiquée comme un art par les différents marxismes, et dont on a pu penser qu’elle avait connu son acmé au XXe siècle avec le communisme, quand L’Humanité nous vantait la bonté du « petit père des peuples » ou que les maoïstes français évoquaient la presqu’excessive douceur avec laquelle on rééduquait au pays du Grand Timonier. Hélas, la disparition des grands régimes communistes n’a en rien changé les choses. Les médias – journaux puis radio, télévision enfin – imposent dans nos démocraties un langage largement biaisé, comme l’a parfaitement démontré Ingrid Riocreux dans La langue des médias.

Aujourd’hui comme alors, les objectifs des « minorités agissantes » sont clairs : d’abord, interdire qu’un débat public ne puisse avoir lieu sur certaines questions, en les occultant purement et simplement ; ensuite, focaliser ce débat sur des questions auxquelles on apporte en masse, saturant l’espace médiatique, des réponses à sens unique, jouant si possible sur l’émotion et le compassionnel, des réponses qui conduiront finalement le législateur à valider des choix minoritaires.

Il s’agit pour ces minorités, comme sous la Révolution, de « stupéfier » la majorité par la violence comme en imposant la perte de tous les repères (le « bon sens » n’ayant guère droit de cité dans les argumentaires des catégories que vous citez). Que cette politique ait été successivement menée par des acteurs politiques ou médiatiques au nom du « peuple », des « travailleurs », des « exclus », ou de ces nouvelles catégories qu’une extrême-gauche, bien peu en phase avec un prolétariat français qui vote massivement pour le Front National, utilise de nos jours pour prétendre exister, ne change rien.