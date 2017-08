Comment les milieux dirigeants de l'Union européenne se sont endormis dans le conformisme économique et géopolitique

Hughenden Valley, le 6 août 2017,

Mon cher ami,

J'ai pris mes quartiers d'été dans le Buckinghamshire, non loin de l'ancien château de notre ami Dizzy (surnom de Benjamin Disraëli, le Premier Ministre). Je prends du temps pour rafraîchir mon français. Les souvenirs de votre langue sont déjà suffisants pour que j'aie sursauté en lisant la une du journal "Le Monde" datée du jeudi 3 août: "Dix ans après la crise, la reprise se généralise dans la zone euro". En lisant ces mots, j'ai éclaté de rire. En y repensant cet après-midi, je risquerais d'entrer dans une franche colère mais la nature, ici, a quelque chose de franchement apaisant.

Ce matin, je suis allé, comme tous les ans , revoir ces chênes bicentenaires, que Dizzy et sa bien-aimée Mary-Ann ont connus lors de leurs promenades. Ne trahissons pas le génie du lieu.

Et pourtant, comment ne pas s'indigner devant la suffisance ignorante de la une d'un grand titre européen? L'euro était censé non seulement protéger vos pays de tous les à-coups de l'économie mondiale mais faire de l'Union Européenne la région la plus dynamique de l'économie mondiale. Or votre croissance fut poussive, même dans les premières années de l'euro et vous avez mis beaucoup plus de temps à vous remettre de la crise de 2007-2009 que l'Amérique du Nord ou la Chine - sans parler de la Grande-Bretagne. Et au moment où l'on parle d'une possible nouvelle crise, votre quotidien de référence n'est même pas capable d'assurer que l'économie de "l'euroland" est repartie: "la reprise se généralise" est de la belle langue de bois pour tenir compte du fait que l'Europe du Sud est, depuis 2010, littéralement asphyxiée par la politique décidée à Berlin et Bruxelles ou que la France connaît toujours un chômage à près de 10%.

Quand j'essaie de saisir la raison d'être de cette incroyable une, je vois bien que les lecteurs du journal appartiennent aux catégories peu ou pas touchées par la crise d'il y a dix ans. En même temps, ils ont dû durant toutes ces années constater que la société dans laquelle ils vivent avait connu, connaissait encore un chômage élevé et qu'elle avait choisi deux alternances politiques en moins d'une décennie. Ils savent bien aussi que l'euro a failli être emporté, à deux reprises, par la crise de confiance dans la dette grecque. Ces lecteurs du "Monde" ont depuis longtemps cessé de réfléchir et ils partent du principe de la supériorité du modèle allemand; en lisant la une du "Monde", ils peuvent se dire: "Enfin, tout le monde se discipline sur le modèle de l'Allemagne et cela commence à porter ses fruits!". Comme Emmanuel Macron vient d'être élu, la France aussi, pensent les mêmes, va faire partir de ce mouvement de consolidation de l'Europe. On comprend bien que le journal a voulu d'abord conforter ses lecteurs dans leurs certitudes.