Comment la lutte anti fake-news est déjà en train de sérieusement déraper

Atlantico : Depuis quelques mois, le gouvernement a annoncé sa volonté de légiférer les fake news. L'ennemi affiché est, comme on l'observe dans de nombreux pays, souvent russe. Cependant, l'affaire des bots russes, qui avaient été accusés d'avoir amplifié l'affaire Benalla ne montre pas que cette lutte anti-fake news outrepasse ses objectifs de départ ?

François Bernard-Huyghe : Il y a plusieurs dimensions dans cette affaire. Il y a tout d'abord la critique faite par l'ONG "EU Desinfolab" qui a publié une analyse d'où il ressortait non pas tellement la présence de fake news dans l'affaire Benalla (même s'il y en a une quelques-unes notamment sur la surface de son appartement ou sur l'utilisation d'un gyrophare) mais dans une intervention potentiellement suspecte du fait de l'hyperactivité de certains comptes sur Twitter qui relayaient extraordinairement les informations relatives à l'affaire Benalla.

Et l'étude de tenter de faire un lien entre ces comptes hyperactifs, de ces gens qui ont le pouce occupé toute la journée, et ce qu'ils appellent "l'environnement russophile". L'idée étant d'affirmer que dans cet "environnement russophile", c'est à dire les personnes qui ont tendance à beaucoup refléter les contenus de Russia Today et Sputnik, il y aurait eu des gens participant de façon délibérer à des opérations de déstabilisation ou des bots. Ces bots sont des algorithmes visant à saturer la plateforme d'opinion de messages allant dans un certain sens.

Il y a eu plein de critiques méthodologiques de cette étude, notamment celle d'Olivier Berruyer qui le semble particulièrement pertinente et technique, assez longue à résumer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a indéniablement des gens qui sont hyperactifs sur Twitter, c'est-à-dire qui sur un sujet précis qui les passionne, peuvent retweeter plusieurs fois par heure. Mais cela ne signifie pas grand-chose. Des études s'étaient penchées sur ce qui s'était passé lors du #meetoo avait montré que les acteurs actifs étaient peu nombreux, ou le fait que sur Wikipedia, c'est environ 1% des contributeurs qui font plus de 90% des contenus. Le fait qu'un phénomène social soit entretenu sur Twitter par un petit nombre de passionné n'a donc rien d'étonnant. Surtout quand on sait que l'affaire Benalla était particulièrement feuilletonnée, avec de nombreuses images comiques diffusées ou de bons articles. Et évidemment plus on est passionné par un sujet, plus on veut faire partager sa passion.

Deuxièmement, on n'a pas pu prouver ni par le rythme ni par le comportement qu'il s'agissait de robots ou de services d'état. Et ce alors que l'on sait qu'il est possible à n'importe qui de programmer ses tweets pour qu'ils passent à telle ou telle heure. C'est une pratique légale et connue. L'étude en restait une suspicion d'un complot pour déstabiliser Macron. Sans reconnaitre que quand on est dans l'opposition, il est compréhensible de retweeter des informations pour déstabiliser Macron… ce n'est heureusement pas encore illégal en France. Et c'est là qu'est venue la piste russe, celle d'une intention délibérée émanant du Kremlin. Cela soulève beaucoup de questions.