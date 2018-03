Comment les interventions de Pascal Lamy concernant le protectionnisme de Donald Trump révèlent les relations troubles du PS avec la mondialisation

Atlantico : Alors que le PS tente de retrouver une ligne politique, notamment en faisant l'inventaire de la présidence Hollande, la question du rapport qu'entretien le PS au protectionnisme revient sur le devant de la scène avec les multiples interventions de Pascal Lamy concernant les mesures mises en place par Donald Trump. En quoi le PS entretient-il une relation troublée avec le libéralisme ?

Vincent Tournier : C’est bien le problème du PS aujourd’hui. François Hollande n’est pas le seul responsable, même s’il a fortement contribué au désastre final : c’est en fait toute l’évolution du PS depuis les années 1980 qui est en cause, lorsque la gauche gouvernementale a fait le choix de l’intégration européenne et de la globalisation, acceptant les grands principes du libéralisme comme la circulation des marchandises et des capitaux, et prenant fait et cause pour les immigrés, vus comme les nouveaux prolétaires.

Ces choix ont infusé profondément dans la doctrine socialiste, même si le discours officiel est resté plus traditionnel. Rappelons quand même que ce sont des socialistes qui ont engagé la France dans la voie du libre-échange, avec des personnalités comme Jacques Delors à la Commission européenne, Dominique Strauss-Kahn au FMI, Pascal Lamy à l’OMC. Bref, les socialistes se sont engouffrés sans scrupule dans les grandes institutions libérales sans que cela fasse l’objet d’une véritable contestation interne.

Mais en faisant de tels choix, les socialistes se sont enfermés eux-mêmes dans un piège dont ils ne peuvent plus sortir. Pour mesurer l’ampleur du problème, il suffit d’écouter les réactions outrées de Pascal Lamy face à la décision de Donald Trump de taxer les importations d’acier et d’aluminium. Certes, on peut critiquer cette décision et concevoir que le libre-échange est souvent préférable au protectionnisme, mais le problème est que Pascal Lamy lance une condamnation de principe, sans laisser la moindre place à la nuance. Il ne dit pas que le protectionnisme n’est pas adapté dans ce cas précis, il dit que le protectionnisme relève tout simplement d’une « vision médiévale », que c’est quelque chose de « grotesque ». Bref, qu’un président puisse avoir pour objectif de protéger sa population, voire ses ouvriers, est tout simplement inconcevable. Le libéralisme est ainsi devenu la norme de référence, le cadre incontournable en dehors duquel rien n’est possible. L’idée que l’Etat puisse avoir un rôle régulateur, qu’il puisse se faire protecteur, y compris en imposant des limites ou en fermant des frontières, a tout simplement disparu de l’horizon légitime de la pensée socialiste.

En quoi cette relation peut-elle expliquer, au moins en partie, le résultat électoral du parti ?

Faute d’assumer que le protectionnisme peut se justifier, dans tous les sens que peut prendre ce mot, le PS est bien en peine de s’adresser aux électeurs, notamment ceux des classes populaires ou intermédiaires, lesquels sont justement en demande de protection. La campagne de Benoît Hamon était presque caricaturale sur ce plan. On se souvient que celui-ci a mis le revenu universel au cœur de son programme. Ce faisant, il a cru avoir trouvé la proposition-phare susceptible de faire rêver les électeurs de gauche, comme jadis Lionel Jospin avec les 35 heures. Seulement voilà : il se trouve que le revenu universel est fondamentalement une mesure de nature libérale, conçue et promue par les plus libéraux des libéraux. Contrairement à ce qu’a prétendu la propagande du PS, il s’agit d’une mesure qui n’appartient pas à l’univers doctrinal du socialisme. C’est même tout le contraire puisque, avec le revenu universel, il ne s’agit plus de partager quoi que ce soit (ce qui était le cas avec les 35 heures : on prend aux uns pour donner aux autres), mais au contraire d’instaurer une frontière hermétique entre ceux qui sont dans l’emploi et les autres. De plus, cette proposition a aussi pour caractéristique de marquer l’abandon de tout volontarisme en politique : en gros, on dit aux électeurs que, désormais, la page du plein emploi est définitivement tournée et que les perdants doivent accepter leur sort en se contentant des subsides que leur accordent les gagnants. Cela revient donc à entériner l’existence d’une sous-catégorie de la population, dont le destin est de finir placée sous la tutelle bienveillante des vainqueurs. Un projet exaltant, donc.