Comment la hausse de l’euro pourrait briser tous les “espoirs” suscités par le nouveau réformisme français

Atlantico : Loi travail, réduction des dépenses publiques en vue de respecter les règles des 3%, volonté de modifier l'assurance chômage, etc... l'agenda économique d'Emmanuel Macron est important pour ces premiers mois de quinquennat. Pourtant, face à ce cycle réformateur, la hausse de l'euro ne cesse d'inquiéter les acteurs économiques. Comment évaluer les effets de ces deux forces, entre réformes visant à améliorer la « compétitivité » française (si ce concept a un sens dans une économie mondialisée et dans un cadre européen) et la hausse de 15% de l'euro face au dollar depuis le début de l'année ?

Mathieu Mucherie : Le paradoxe Shadock c’est de militer pour une libéralisation des marchés (appelons un chat un chat) tout en ne voyant pas le danger d’une hausse à contre-temps de l’euro qui risque de renforcer les tendances déflationnistes en interne : après tout, la déflation est la plus puissante force anti-réforme structurelle (puisqu’elle conduit à accentuer l’illusion nominale et à réduire la flexibilité des salaires et des taux d’intérêt), alors rigidifier l’économie via une inflation sous sa cible depuis des années tout en prétendant flexibiliser (ou flexi-sécuriser, pendant qu’on y est) l’économie, désolé ; ça ne peut marcher ni en théorie ni en pratique (tous les cas de réformes réussies que l’on nous chante depuis plus de 20 ans, TOUS, ont eu lieu dans le cadre d’une dévaluation d’environ 20%), a fortiori quand on a peu de croissance mondiale, peu de marges budgétaires, et un euro initial déjà cher (s’il ne l’était pas, l’inflation aurait été située autour de 2%, non ?).

Au passage, on dit que Macron est « pro-entrepreneurs », quelle blague : les revenus des entrepreneurs de nos jours sont souvent gagnés sur les marchés étrangers, alors que le secteur public abrité (dont il est issu) gagne sa vie exclusivement en monnaie domestique ; donc une hausse injustifiée de l’euro (je rappelle que le consensus avant que Draghi ne parle à Sintra en juin tournait vers bien moins de 1,1 contre USD…) est un pur transfert de ressources vers le secteur qui en France pose problème (et qui est très peu visé par la réforme du marché du travail proposée, passons…), au détriment des entrepreneurs éternels dindons de la farce (il faut dire qu’ils sont faciles à berner puisqu’ils se focalisent sur la micro et n’entendent rien à la macro). Tout cela n’est ni juste ni efficace, surtout si on leur pompe ensuite les excédents du RSI en les fusionnant pour la bonne cause (mais j’anticipe peut-être) (on voit rarement des cagnottes subsister intacte en France) (on vient déjà ce matin de leur interdire toute activité extractrice dans l’hexagone après 2040, c’est open bar au bal des hypocrites).

Technicisons. Selon Morgan Stanley, une hausse de 10% de l’Euro impacte négativement le PIB de 0,7% et les bénéfices par action de 5 à 8% dans la zone euro. Ce n’est pas rien. Pour les gens de JP Morgan, qui eux tendent plutôt en règle générale à sous-estimer les impacts, ce n’est pas mal non plus, avec pour illustration ci-dessous les deux modèles de la BCE elle-même : pour une hausse de 4,5% de l’euro (on y est sans problème même contre un panier large de monnaies), la séquence n’est pas la même (un modèle voit un étalement progressif de l’impact sur le taux d’inflation, un modèle voit un impact plus significatif dès la première année), mais les chiffres donnent le vertige : primo ils sont CUMULATIFS, deusio ils se déroulent dans une zone où l’inflation est si basse et si en dessous de la cible BCE depuis si longtemps que le moindre choc de durcissement monétaire fait courir un risque ENORME sur l’ancrage des anticipations d’inflation (donc sur les taux réels et tout le tremblement, la capacité à honorer les dettes, etc.).