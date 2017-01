Comment la généralisation du tiers payant est en train de produire une médecine à deux vitesses

Atlantico : La réforme de la généralisation du tiers payant va être appliquée en novembre prochain. Le syndicat de médecins MG France a appelé ce dimanche au boycott du tiers payant complémentaire. Cette réforme représente de nouvelles difficultés administratives vu la complexité et la multiplicité des régimes et des contrats. Les garanties de paiement sont presque nulles selon le syndicat. Les médecins libéraux peuvent-ils être tentés de se déconventionner de la sécurité sociale ?

Frédéric Bizard : Le déconventionnement de la sécurité sociale est la mesure ultime dans le combat contre la généralisation du tiers payant.

C’est un fusil à un coup qu’il faut manier avec précaution. Cela signifie que les patients ne pourront pas être remboursés normalement par la sécurité sociale et les médecins perdraient une partie de leur patientèle. On est à la veille d'échéances électorales, il faut tenter de peser sur le débat politique, sachant que le TPG fait partie d’un projet politique d’ensemble de nationalisation et d’étatisation du cœur de notre système de santé. Le combat politique ne s’arrête pas au vote de la loi Touraine, qui est dominé par une idéologie marxisante et rétrograde, en tout cas nuisible au modèle français largement soutenu par les Français. Marisol Touraine ne s'est pas cachée qu'elle voulait associer à son nom un marqueur politique de gauche, considérant les médecins comme les poinçonneurs des Lilas de Gainsbourg.

En l’état, le tiers payant généralisé est inapplicable techniquement et économiquement. Qu’on soit pour ou contre le TPG, ce point indiscutable devrait suffire à ne pas le mettre en place. Quand un gouvernement fait voter une loi sans se préoccuper de ses nuisances pour les principaux acteurs concernés, on peut comprendre le rejet d’une telle politique qui va jusqu’à rendre impossible au Président de se représenter. Il n’y a pas de hasard. L'Igas a estimé dans un rapport de 2013 son coût à 10% du chiffre d'affaire des cabinets médicaux. D'autres études l'ont estimé entre deux et cinq euros par acte. Ce serait donc la mort de beaucoup de cabinets libéraux, surtout ceux avec un ou deux médecins.

La complexité de notre système de financement rend le TPG inapplicable. Pour l’assurance maladie obligatoire, on dénombre quatorze régimes obligatoires et quatre-vingt-six opérateurs qui gères ces régimes. Pour la partie complémentaire, c’est à plus de 550 organismes privés à qui on demande de jouer le jeu sans aucune garantie en cas de non paiement. Le Conseil Constitutionnel ne s’y est pas trompé puisqu’en janvier 2016, il a retoqué l'article 83 de la loi Touraine sur ce TPG pour le motif que « le législateur avait méconnu l'étendue de ses compétences », un vrai camouflet pour la Ministre, qui déteint sur toute l’action politique. Malgré cela, le gouvernement n’a pas reconsidéré le projet, l’essentiel étant d’imposer cette marque, quitte à ce que ce soit au mépris de l’intérêt général. C’est vraiment le cas pour le TPG puisque les patients qui en ont besoin bénéficiaient déjà du Tiers payant et tous pâtiraient des conséquences néfastes sur la viabilité de l’activité médicale libérale.