Comment François Bayrou pourrait réussir le pari d'une nouvelle (éventuelle) candidature à la présidentielle

Atlantico : En tenant compte du parcours politique de François Bayrou, quels sont, en l'état, ses points forts et ses points faibles ?

Jean Garrigues : François Bayrou est celui qui, le premier, a théorisé le "ni droite, ni gauche". C'est une démarche originale dans le cadre de la démocratie-chrétienne. Il est ainsi le premier à avoir rompu avec cette idée d'un alignement du centre avec les partis de droite. Il a ainsi anticipé ce qu'a été la démarche d'Emmanuel Macron aujourd'hui.

Parmi ses atouts, il bénéficie d'une image de sérieux et d'honnêteté qui sont presque uniques aujourd'hui dans le paysage politique français.

Il renvoie à la fois l'image de l'expérience, mais aussi de la rigueur par rapport aux enjeux économiques et financiers, et de l'intégrité que personne ne peut lui disputer. En effet, François Fillon a perdu l'image de la rigueur et Emmanuel Macron n'a pas encore le capital expérience d'un François Bayrou. La présidentialité de François Bayrou est donc un atout important.

Le gros problème pour François Bayrou tient à son mouvement. Le Modem est aujourd'hui un petit parti, qui a un réseau d'élus qui pourrait lui permettre d'obtenir les 500 parrainages mais qui n'est peut-être pas armé pour une véritable campagne présidentielle. Par ailleurs, cette fragilité sur le plan organisationnel est renforcée par un certain isolement politique. En effet, il ne bénéficie d'aucun soutien parmi les grandes figures du centre. Aucun de ceux qui ont pu être avec lui au cours de sa trajectoire politique n'est encore avec lui : ils sont tous partis soit à droite, soit à gauche (Jean-Louis Borloo, Philippe Douste-Blazy, etc.). Cet isolement se traduit d'ailleurs par l'absence d'un groupe Modem à l'Assemblée nationale. On peut se demander toutefois si cet isolement est vraiment rédhibitoire dans le cadre de la présidentielle 2017. D'une part, il s'agit d'une compétition marquée par le rejet précisément des partis et du système traditionnel ; d'autre part, dans les esprits, il s'agit d'une compétition entre un homme et un peuple. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon font des campagnes hors des partis, personnalisées autour d'un homme et de son projet. Ainsi, ce qui peut paraître comme un handicap pour François Bayrou pourrait se retourner en sa faveur.

La difficulté aujourd'hui pour François Bayrou, c'est la présence d'Emmanuel Macron. Ce dernier occupe un espace politique qui est celui de François Bayrou.

Un autre point de faible pour François Bayrou est le soutien qu'il a apporté à François Hollande. Une grande partie de l'électorat de droite a considéré son vote en faveur de l'actuel président comme une trahison. Ainsi, la marche de manœuvre vis-à-vis des électeurs de droite, qu'il a pu avoir en 2007 dans le cadre de l'affrontement entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, ne risque pas de se manifester à nouveau aujourd'hui. Quant aux électeurs de centre-gauche, a priori, cet électorat va vers Emmanuel Macron, d'autant plus que ce dernier incarne une image de modernité qui n'est pas celle de François Bayrou. Le plus grand problème qui peut se poser en termes d'image donc réside peut-être dans cette incapacité pour François Bayrou à incarner cette modernité et cette rupture qui semblent les clés de cette élection. Il peut, en effet, être assimilé à cette ancienne classe politique à l'instar de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Manuel Valls, Cécile Duflot, etc.