Comment la France sert de contre-modèle à Trump

Qui sait que la France a servi de modèle à Donald Trump ? Ou plutôt de contre-modèle ? Bien peu en France. Les médias ne s’en vantent pas. C’est même le grand non-dit du remue-ménage anti-Trump provoqué par le décret sur l’interdiction temporaire d’entrée aux Etats-Unis signifiée aux ressortissants de sept pays abritant ou sponsorisant des terroristes islamiques. Car ce qui a inspiré cette mesure à Donald Trump et son administration, c’est l’exemple donné par la France. Il s’agit des attaques terroristes répétées, contre Charlie Hebdo, au Stade de France, au Bataclan ou encore à Nice, mais pas seulement.

Il s’agit aussi de l’émergence durable de l’islamisme radical au cœur même de la société française. Donald Trump et ses conseillers considèrent que cette islamisation insidieuse et générationnelle menace la survie du pays et c’est cela qu’ils veulent éviter aux Etats-Unis.

Pour le comprendre il faudra relire les déclarations des uns et des autres. Mais avant cela quelques précisions s’imposent sur le décret du 27 janvier. Pour calmer l’hystérie collective. Il renvoie en effet à la question de la sécurité intérieure face au terrorisme islamique, mais aussi à celle du contrôle des frontières et à celle de l’avenir de la société américaine.

Rappel des faits et explications.

Le 27 janvier Donald Trump a signé un décret (« executive order ») instituant l’arrêt pour trois mois de toute entrée sur le territoire américain de citoyens d’Iran, d'Irak, de Libye, de Syrie, de Somalie, du Soudan, et du Yémen (sauf quelques exceptions, et hormis les détenteurs de cartes vertes, c’est-à-dire les résidents permanents des Etats-Unis). En même temps le décret a suspendu indéfiniment l’accueil des réfugiés syriens aux Etats-Unis, institué un moratorium de 120 jours sur l’accueil d’autres réfugiés, et limité à cinquante mille par an le nombre total de réfugiés pouvant être accueillis aux Etats-Unis.

La mesure a suscité une vive opposition aux Etats-Unis et une condamnation quasi unanime dans le monde. Elle a aussi provoqué une petite pagaille dans les aéroports du pays, envahis par les manifestants en solidarité avec les personnes visées par les mesures, mais absentes, puisque interdites de territoire...

Ce décret faisait suite à de nombreux autres signés par le président Trump depuis sa prise de fonction, et en particulier un décret du 25 janvier autorisant la construction d’un mur le long de la frontière avec le Mexique et renforçant les rangs des gardes-frontières (+ 5 000 postes) et des services d’immigration (+ 10 000 postes) afin de juguler l’immigration clandestine.

Toutes ces mesures étaient attendues. Elles faisaient partie des promesses de campagne de Donald Trump. Elles apparaissent, noir sur blanc, dans son « Contrat avec les électeurs américains », un document mis en ligne durant la campagne présidentielle et détaillant les décisions qu’il prendrait lors de ses cent premiers jours. Elles ne constituent en rien une surprise, sinon celle de voir un homme politique… tenir ses promesses.