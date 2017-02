"Comment être chrétien et Français ?" : pourquoi le fait même de se poser la question est déjà une réponse

Fabrice Hadjadj : Je trouve très intéressant que le chrétien se pose cette question : « Comment être chrétien et Français ? » Le fait même de se la poser est déjà une réponse. Elle montre que l’identité chrétienne ne peut jamais devenir identitaire. Quand dans les Lettres persanes on demande : « Comment peut-on être Persan ? », cette question est posée par rapport à l’étranger. Le Persan, c’est « l’autre ». Alors que « comment peut-on être chrétien ? », c’est la question que le chrétien se pose à lui-même. Il y a là une dimension profondément critique.

Dans les Confessions, Augustin dit : « Je suis devenu une question devant Toi. »

Dans la démarche philosophique, le plus souvent, on a l’initiative de la question, on interroge d’une certaine façon souveraine… et donc dominatrice – c’est moi, philosophe, qui mène l’examen, qui révoque en doute, qui suis le maître de la question… Au contraire, le chrétien est destitué de toute souveraineté dans le questionnement. C’est lui d’abord qui est questionné par Dieu, qui est même appelé et qui se questionne à son propre sujet au vu de son indignité par rapport à cet appel. L’identité du chrétien procède d’une grâce. Elle est reçue, elle n’est jamais une propriété pure. C’est très important. C’est pourquoi l’on ne cesse de se poser la question : « Comment puis-je être chrétien ? » Et cette question se change en prière lorsqu’on ne se lasse pas de demander à Dieu la grâce de l’être vraiment.

Au fond, on ne peut jamais se l’approprier de manière orgueilleuse. Le fait même que la question se pose et que cette question ne se pose sans doute peut-être pas, ou moins, dans d’autres communautés – je ne parle pas de la communauté juive car, avec évidence, c’est une question cruciale pour le juif : « Qu’est-ce c’est qu’être juif ? » – nous amène à nous demander si les musulmans s’interrogent de la même façon.