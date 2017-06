Comment l'Etat Islamique s'attaque à l'Asie du Sud-Est

Les Philippines sont actuellement l’objet d’assauts de forces salafistes-djihadistes qui dépendent plus ou moins directement de Daech. Ce mouvement terroriste mis en difficulté dans son noyau syro-irakien demande à ses partisans de passer à l’action partout où ils le peuvent – en Occident compris -. Il est vrai que le mois du ramadan a toujours été l’occasion pour les extrémistes de mener des actions meurtrières car, selon l’idéologie qu’ils véhiculent, l’accès au paradis pour les martyrs est alors garanti.

En ce qui concerne l’Extrême-Orient, ce n’est pas vraiment une surprise tant cette région est gangrenée par l’islam radical depuis la fondation d’Al-Qaida dans les années 1980. La nouveauté réside dans le fait que Daech attire de plus en plus d’activistes qui dépendaient précédemment d’Al-Qaida « canal historique ».

Les djihadistes originaires d'Asie du Sud-Est ayant rejoint Daech en Syrie pour combattre dans ses rangs sont nombreux. Ils ont constitué la "katiba Nusantara", une unité forte de 600 à 900 activistes (300 à 600 Indonésiens, 90 Malaisiens, le reste étant constitué de quelques dizaines de Philippins, Cambodgiens, Thaïlandais, Malaisiens et Singapourien). Elle est dirigée par Salim Mubarak Tamimi, Bachrumsyah et Bahrun Naim. Ces trois responsables ont gardé de solides contacts en Indonésie.

On observe par ailleurs que des affrontements se multiplient depuis des mois en Extrême-Orient opposant les forces de sécurité locales à des activistes se réclamant de Daech. Cela laisse à penser que l'organisation salafiste-djihadiste tente de renforcer ses implantations extérieures. En effet, pour le moment, en dehors du Bangladesh (Des activistes bengalis favorables à Daech s'infiltreraient en Extrême-Orient pour renforcer les effectifs djihadistes. Dans leur pays, ils sont concurrencés par Ansar al-Islam qui dépend d'Al-Qaida dans le sous-continent indien ), on ne constate pas de mouvements de djihadistes revenant dans leur pays d'origine. Mais il semble que l'ordre ait été donné à ceux qui opèrent déjà localement d'être plus visibles.

En Indonésie, une partie de la Jemaah Islamiyah (JI) fondée en 1993 et responsable de nombreux attentats - dont ceux dirigés contre une église en 2000 (19 tués), ceux de Bali en 2002 (202 morts) et contre des ambassades et des hôtels de luxe en 2003, 2004, 2005 et 2009 - a rejoint Daech.

Une coalition est née en 2015, le Jamaah Ansharut Daulah (JAD) fort d'une douzaine de groupuscules islamistes qui ont fait allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi. La particularité du JI - et donc du JAD - est qu'il a essaimé sur l'ensemble de l'Extrême-Orient. Ses deux leaders, Abou Bakar Bashir (à noter que les deux fils d'Abou Bakara Bashir n'ont pas suivi leur père puisqu'ils sont restés fidèles à Al-Qaida « canal historique » en créant leur propre mouvement : le Jemaah Ansharusy Syariah) et Aman Abdurrahman - alias Oman Rochman -, bien qu'actuellement incarcérés, parviennent toujours à communiquer avec l'extérieur.