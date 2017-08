Comment l’Espagne est devenue l’ennemie de l’Etat Islamique

​Atlantico : Le double attentats qui a frappé Barcelone ce jeudi pose la question du terrorisme en Espagne. Mais à la différence des précédentes attaques menées en Europe, un groupe constitué est en cause. Que sait on du djihadisme en catalogne, que l'historien Jean Pierre Filliu caractérisait comme "​u​n chaînon essentiel, voire une base arrière dans la commission d’attentats djihadistes dans d’autres pays européens" ?

Alain Rodier : Mes connaissances ne sont pas aussi éminentes que Jean-Pierre Filiu, mais je ne considère pas la Catalogne et l’Espagne en général comme une base arrière particulière du terrorisme en Europe. En réalité, ils peuvent passer un peu partout. La dernière base arrière dont on nous a parlé, c’était quand même la Belgique, rappelez-vous. L’Espagne, jusqu’à maintenant, c’est vrai qu’il y a eu des passages. Mais il faut bien voir que les cellules espagnoles sont basées sur les Espagnol et les Marocains.

Rien ne me permet de dire que c’est une base arrière du terrorisme. Celle-ci est peut-être en Syrie, en Irak, ou même, éventuellement, au Maghreb. Mais les forces marocaines font bien leur travail. Il y a des cellules en Espagne, mais elles sont globalement dirigées vers l’Espagne.

François-Bernard Huyghe : On ne peut pas parler de “loups solitaires”, et nous sommes devant un groupe qui a déjà une certaine organisation. On sait que depuis 2015, l’Espagne est placée assez haut en alerte terroriste, et que les services américains le pensent aussi. En Catalogne, d’après les informations publiées par les autorités espagnoles, il y aurait une forte présences du djihadisme ou de sympathisants du djihad. Pourquoi la Catalogne en particulier? Est-ce parce que c’est une région qui a des liens avec le Maroc? Je ne suis pas particulièrement compétent pour cela, mais je dirais que l’opinion générale des experts, c’est qu’il y a une forte potentialité du djihadisme en Catalogne.

Comment expliquer ce choix de l'Espagne pour les djihadistes, le pays étant été concerné par la préparation d'attentats aussi bien par Al Qaida que par l'Etat Islamique ?

Alain Rodier : L’Espagne est un ennemi traditionnel des salafistes djihadistes parce que ils considèrent que l’Andalousie, Al-Andalus, qui était occupée par les Maures pendant de très longues années, fait partie de leur Califat. Ils ne cherchent pas à “conquérir” cette terre, mais à la “reconquérir”. Ils considèrent que c’est la spécificité de l’Espagne par rapport aux autres pays européens. Deuxième grief qu’ils ont : les Espagnols ont participé à la guerre en Afghanistan en faisant partie de l’OTAN. Ils ont participé à l’entraînement à la guerre des Kurdes, et donc indirectement à la guerre en Irak.

François-Bernard Huyghe : lorsqu’il y avait eu le monstrueux attentat à Madrid, en 2004, perpétré par Al-Qaïda, c’était en rétorsion de la participation espagnole aux activités de la coalition en Irak et Afghanistan. Là, nous sommes face à un attentat revendiqué par Daesh. Pourquoi choisir l’Espagne maintenant? Il y a plusieurs motifs. Dans les revues djihadistes, on est toujours dans cette idée que, ayant été une fois terre musulmane, l’Espagne est toujours une terre musulmane. La présence de chrétiens, de la République et de la démocratie est en quelque sorte illégitime. Ils sont en train de revenir avant la reconquista. Pour nous, européens, c’est difficile de penser que quelqu’un puisse être nostalgique du califat Omeyyad ou considérer que l’Histoire a pris une mauvaise direction en 1458. Mais c’est la façon dont ils raisonnent. On imaginer encore d’autres motifs : c’est un pays catholique, occidental, européen etc. C’est également un lieu de passage, même si à ma connaissance il y a peu de jihadistes espagnols qui aient été en Syrie pour rejoindre le Califat. Mais tous les pays européens sont, finalement, sur le même plan. Pourquoi la Suède? Le Royaume-Uni? La France? Parce que nous sommes tous des pays mécréants.