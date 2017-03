Comment Donald Trump et ses questions gênantes ont réveillé l'Otan

Atlantico : Le rapport annuel de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) a tenu sa conférence annuelle lundi 13 mars dans ses quartiers généraux de Bruxelles. Un des points cruciaux annoncés par son secrétaire général Jens Stoltenberg concerne l'importance du respect des 2% de PIB investis dans l'armement, règle peu respectée par les membres de l'alliance. Donald Trump met aujourd'hui la pression sur l'Otan sur ce point et dénonce une surparticipation américaine. Les pays alliés de l'Est s'empresse d'atteindre cet objectif.

De son côté, François Hollande reconnait dans un entretien accordé au Monde que "l’annonce d’un désengagement américain a suscité une prise de conscience" en France. Quel sens géopolitique prend aujourd'hui cette règle des 2%, longtemps oubliée par les signataires du traité ?

Guillaume Lagane : La règle des 2% correspond à un engagement collectif dans le but de participer à la défense de l'Atlantique. Elle est en effet peu respectée en Europe où, mis à part quelques Etats (la Grèce et l'Angleterre notamment) on peut observer que les 2% ne sont pas atteint. En effet, compte tenu des annonces de désengagement américain, la peur de se retrouver seul face aux menaces que constituent au sud le djihadisme et à l'est la Russie de Vladimir Poutine pousse certains états à se réarmer, : on pense à la Pologne qui a fait des dépenses importantes mais également fin 2016 à l'annonce de l'Allemagne qu'elle allait essayer d'atteindre ces 2% et en France à l'annonce par les candidats de droite et d'extrême-droite d'une hausse sensible du budget de la défense. Toutefois, il faut être prudent sur les conséquences réelles de ces annonces d'abord parce que Trump a une position quelque peu paradoxale, affirmant qu'il allait faire pression sur les Alliés et annonçant en même temps une augmentation de 50 milliards de dollars du budget de la défense américaine gagée sur la diminution du budget de la diplomatie et de l'aide au développement. James Mattis, le conseiller du président Trump, a confirmé que l'Otan était "indispensable".

Et il faut dire qu'il n'existe dans les faits pas de moyens diplomatique pour faire en sorte que les Alliés respectent leurs engagements. Ils peuvent comprendre à quel point cette augmentation des dépenses est nécessaire, mais dans un contexte de finance publique très dégradé, cela devient difficile.

Pour la France, une telle augmentation du budget signifie 10 milliards d'euros de dépenses en plus pour la défense. C'est trois fois le coût de l'ISF et donc compliqué dans un contexte où aucun candidat n'annonce de programme de baisse réelle des dépenses publiques. Sauf M. Fillon, mais on ne sait pas encore s'il sera élu.

L'autre point chaud de la Conférence était en lien avec l'actualité : l'adhésion du Monténégro. N'est-on pas en train de s’empêtrer dans un nouveau bourbier balkanique avec cette histoire ?

Je ne crois pas. Je crois que l'adhésion du Monténégro est une étape importante pour la région balkanique. Il faut rappeler que les dernières adhésions à l'alliance Atlantique se sont réalisées dans cette région avec l'entrée de la Croatie et de l'Albanie. L'Otan a été très impliquée dans la pacification des Balkans puisque c'est elle qui est intervenue en 1995 en Bosnie après l'échec de l'Onu à mettre fin à la guerre civile. Elle est également intervenue en 1999 au Kosovo et puis il a eu une mission d'interposition de l'Otan en Macédoine qui a abouti aux accords de paix d'Ohrid en 2001.