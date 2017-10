Comment Donald Trump et son éminence grise Steve Bannon sont en train de purger l'establishment du parti républicain

Atlantico : Suite à son départ de la Maison Blanche, lors d'une interview donnée à la chaine CBS, Steve Bannon avait indiqué vouloir partir "en guerre" contre l’establishment républicain, une stratégie qui semble bien avoir le soutien de Donald Trump. Quels sont les fondements de cette volonté de renouvellement, ou est en elle dans les faits ?

Jean-Eric Branaa : Effectivement, Steve Bannon a annoncé qu’il prenait la tête d’une guerre contre l’establishment, ce qui correspond ni plus ni moins à la continuité d’une stratégie qu’il a défendue tout au long de la campagne de Donald Trump.La question est de savoir ce que cela signifie qu’être républicain aujourd’hui.Il semble clair que Steve Bannon veut changer la nature même du parti. Certains diront qu’il cherche à le faire évoluer vers un parti nationaliste. C’est en partie vrai, mais c’est aussi plus complexe que cela. Il combat aussi une certaine façon de faire de la politique et condamne toutes les coopérations avec « l’autre camp », qu’il appelle des compromissions.

Pour lui, le compromis n’est pas dans la nature de la politique car c’est une trahison à ses idées. Pour arriver à ses fins, il a annoncé qu’il allait viser un à un tous les membres du parti qui sont jugés comme ne respectant pas la volonté qui s’est manifestée dans les urnes. C’est donc clairement, encore une fois, l’establishment qui est visé.

Ce n’est pas une stratégie nouvelle puisque Franklin D. Roosevelt, qui était démocrate, a lui-aussi connu une vraie difficulté avec son propre parti et lui a mené une guerre sans pitié. Comme Bannon aujourd’hui, il comptait imposer une purge et remplacer tous les députés et les sénateurs qu’il jugeait hostiles par des hommes qui lui seraient loyaux. Certaines victoires sont déjà des blasons que Steve Bannon peut brandir : celle de Roy Moore en Alabama a secoué le parti plus que n’importe quel autre événement(en dehors bien sûr de la victoire du chef, à la Maison-Blanche). Le juge Roy Moore est considéré comme extrême par beaucoup, très conservateur au sens américain du terme : il s’oppose à l’avortement, est très religieux et considère que l’homosexualité devrait être criminalisée.

Quand on se demande qui fait partie de la liste de celles et ceux qui sont visés par Steve Bannon, la réponse est en réalité assez simple : tous,sauf un, Ted Cruz. La raison de ce rejet massif vient du fait que les sénateurs ont toujours cultivé cette spécificité d’être très indépendants du parti et des courants politiques, et ils sont très puissants. C’est leur statut qui le leur permet car ils sont élus par une population très grande (si nous avions le même ratio de représentation que les Etats-Unis nous n’aurions en France que 17 sénateurs et seulement 73 députés). Ils n’hésitent donc pas à s’affranchir des pressions et à voter les textes selon leur ressenti et leur volonté et non selon une logique partisane. Cela ne convient pas à Steve Bannon qui estime qu’ils sont en réalité aux mains de lobbies et sont prêts à toutes les compromissions pour les satisfaire.

D'un point de vue électoral, cette stratégie peut-elle porter ses fruits ? Quelles seraient les victoires les plus révélatrices, dans un moment ou la Virginie semble attirer les regards ?

Steve Bannon agit en soldat loyal de Donald Trump et veut lui permettre de faire élire des femmes et des hommes qui formeront ensemble le premier congrès trumpiste. Il soutient donc des candidats locaux qu’il a souvent été mettre en place lui-même, comme Kelli Ward dans l’Arizona. Sa peine semble récompensée dans un premier temps puisque certains sénateurs, y compris des ténors comme Bob Corker, le président de la commission des affaires étrangères du Sénat ou Jeff Flake, qui a écrit un livre à charge contre Trump –publié au début de l’été– ont finalement annoncé qu’ils renonçaient à se représenter et se retiraient de la vie politique. Susan Collins, qui s’était opposée violemment à la réforme de l’Obamacare, a dû renoncer au poste de gouverneur du Maine, certaine que la défaite était au bout d’une campagne dans laquelle Steve Bannon l’attendait déjà avec son poulain local. C’est à ce prix là que la politique pour laquelle les Américains ont voté pourra enfin être mise en place sans aucun frein, pense-t-il. L’histoire nous enseigne quand même que tout n’est pas si simple et on se souvient que Roosevelt n’a jamais réussi dans cette entreprise. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Au final, il a perdu chacune des primaires dans lesquelles il a engagé des candidats qui se battaient uniquement sous sa bannière (sauf une) et le pays a fortement désapprouvé cette attitude.

On peut pourtant s’attendre à un affrontement qui sera terrible, car le contrôle du parti est en l’enjeu. Cela va se manifester par un déballage sans aucune limite qui va prendre corps au cours des douze prochains mois, au travers –notamment– des publicités politiques. De telles publicités, qui sont totalement inconnues chez nous, sont utilisées pour promouvoir un candidat ou ses idées, comme s’il s’agissait d’une marque. On les voit à la télévision ou on les entend à la radio. On les retrouve bien évidement dans les journaux aussi. Leur spécificité est qu’elles ne sont pas uniquement positives, contrairement à ce que l’on connaît dans la publicité : en fait, la plus grande partie de ces publicités n’ont pas d’autres buts que de détruire l’adversaire en le présentant sous son plus mauvais jour. A titre d’exemple, dans le combat électoral très serré qui se déroule actuellement dans l’Etat de Virginie pour le poste de gouverneur (l’élection a lieu le 7 novembre) le candidat républicain a attaqué son adversaire dans un spot de 30 secondes en mettant en scène John Bowen, qui possède « la collection de vidéos porno pédophiles la plus étendue qu’on est jamais vu en Virginie » et qui a été récemment arrêté. Le spot explique alors que le gouverneur sortant, et son adjoint, Ralph Nordam (le candidat actuel), ont rendu son droit de vote à cet homme parce qu’ils sont faibles dans l’application des règles de droit. Tout cela est très violent mais la réponse l’a été tout autant : le candidat démocrate a isolé une partie d’un discours d’Ed Gillespie, son adversaire, dans lequel il se montre ambiguë avec les suprématistes blancs. Cela a suffit pour ajouter en fin de vidéo que ce candidat soutien cette extrême droite américaine qui est actuellement majoritairement rejetée, surtout dans cet Etat -, puisque c’est là que ce sont déroulés les événements dramatique de l’été dernier, à Charlottesville