Comment Donald Trump est parvenu à convaincre ses plus fidèles ennemis de le défendre

Une dizaine de jeunes d'extrême droite ont été arrêtés cette semaine. Ils sont soupçonné d’avoir projeté un attentat contre des hommes politiques et la mosquée de Vitrolles (Bouches-du-Rhône).

A travers ces trois courts textes, l'auteur, l'un des pères de l'économie moderne, invite à repenser la place de l'Etat au sein de l'organisation politique. Une contribution à la crise du politique et aux problèmes de la cité aujourd'hui. Extrait de "L'Etat ou la grande illusion" de Frédéric Bastiat, publié aux éditions Arfuyen (2/2).

Il se passe toujours quelque chose sur la scène de l’art contemporain. Dans cet univers sans foi ni loi, des managers affûtés manipulent les prix à l’abri des regards et dictent leur volonté au marché dans l’indifférence de la critique comme des conservateurs de musée qui regardent ailleurs, tétanisés par la crainte de rater les « nouveaux impressionnistes ». Extrait du livre "Requins, caniches et autres mystificateurs" de Jean-Gabriel Fredet, aux éditions Albin Michel (1/2).