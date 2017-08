Comment les difficultés rencontrées par la Scop des anciens salariés de Fralib illustre la problème d’une approche “sociale” de l’économie

Atlantico : Alors qu'Unilever avait 20 millions d'euros, dont 2.8 millions pour le lancement de cette activité, quelles ont été les difficultés rencontrées par les anciens salariés de Fralib ? Dans quelle mesure l’expérience, et le fonctionnement de la Scop peut il être incriminé ?

Jean-Yves Archer : Les ex-Fralib sont restés dans les mémoires pour la longueur de leur conflit social les opposant au propriétaire initial ( Unilever ) de l'usine de Gémenos ( Bouches du Rhône ) à savoir 1336 jours. Plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi furent annulés par la Justice et finalement l'épilogue du conflit a consisté en une aide d'Unilever à hauteur de 19,26 millions d'euros ( cession symbolique des matériels, etc ) dans le but de fonder une Scop, c'est-à-dire une société coopérative ouvrière de production.

D'un côté la détermination et un certain courage assidu des ex-salariés ont permis de remporter des victoires. Ainsi, il y a eu le lancement d'une gamme de thé précisément baptisée 1336 et une marque bio en 2016.

La renommée de Scop-TI ( Société coopérative ouvrière provençale de thés et infusions ) a commencé à s'établir et ainsi, cette jeune entreprise a réussi à convaincre de grands distributeurs de lui confier des productions d'enseigne autrement dit des MDD ( marques de distributeurs ). C'est le cas pour Leclerc, Intermarché et Système U.

Mais ces premières vagues de succès n'ont pas drainé de solution à la crise du besoin en fonds de roulement : il faut procéder aux achats et à la fabrication avant d'être payé. Ce classique effet de ciseaux s'est trouvé accentué par le peu de trésorerie de départ ( 2,8 millions d'euros ) et par le fait que le crédit fournisseurs pénalise le fabricant surtout s'il travaille avec la grande distribution.

A l'heure actuelle, le déficit mensuel moyen est d'environ 100.000 euros pour un chiffre d'affaires 2017 escompté d'un peu moins de 3 millions d'euros. En 2016, la Scop avait atteint 1,8 million d'euros avec des référencements nationaux chez Carrefour et Auchan en plus des productions MDD.

En clair, pour un banquier la Scop vend 3 mE quand elle en perd au moins 1 mE par an. Selon les critères de l'analyse financière, il s'agit d'une situation de non-viabilité. Evidemment le fait que cela soit une Scop n'attire guère – pour ne pas dire plus – les concours bancaires.

La situation n'est pas encore " irrémédiablement compromise " ( pour reprendre les termes usuels des jurisprudences de la Cour de Cassation ) mais le financement court terme est une priorité.

Or, on se heurte ici à un point de droit qui est le suivant : les éventuels bailleurs de fonds craignent que leurs apports, leurs concours financiers ne soient assimilés à du "soutien abusif" et demeurent donc sur le banc de l'attentisme.

Au plan du strict fonctionnement de la Scop-TI, ses dirigeants ( Olivier Leberquier DG délégué et ancien délégué syndical CGT de Fralib et Gérard Cazorla PCA ) reconnaissent qu'ils leur manque du volume de ventes et ont récemment recruté un directeur marketing vente, non coopérateur.