Comment la désescalade en Corée du Nord pourrait aboutir à une reconnaissance de fait d’une nouvelle puissance nucléaire ?

"Kim Jong-un de Corée du Nord a pris une décision très sage et très raisonnée". C'est ce qu'a déclaré Donald Trump suite à l'annonce de Kim Jung Un de suspendre son projet de tir de missile vers l’île de Guam (qui abrite une base aérienne stratégique pour les opérations de Washington dans la région). Est-ce que c’est le résultat de la stratégie du double gel, poussée par la Chine, mais également par la Russie ? Comment décrire cette stratégie ?

Barthélémy Courmont : Kim Jong-un a-t-il jamais eu l’intention d’effectuer un tir de missile à proximité de Guam ? On peut en douter. Le dictateur nord-coréen est, comme son père avant lui, passé maître dans l’art de pousser la négociation en faisant usage d’une rhétorique très violente. Et ça marche, comme la crise actuelle semble le démontrer. Rappelons les faits. Cette crise n’est pas née de l’annonce de Kim, ni même d’activités inhabituelles (80 tirs de missiles depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un fin 2011, une bonne douzaine depuis le début de l’année, business as usual, pourrait-on dire).

Cette crise est partie de la volonté du président américain de régler la question nord-coréenne. Une raison juste, compte-tenu du fait que ses prédécesseurs s’y sont montrés incapables, mais qui a sans doute manqué de préparation, et ne repose pas sur une stratégie. Ajoutons à cela que le président américain a totalement changé de méthode, lui qui proposait il y a quelques mois de rencontrer Kim Jong-un et de déjeuner autour d’un hamburger.

Sans aucune surprise, et comme de coutume, le régime nord-coréen a répondu à ces menaces par une surenchère, jusqu’à élever le niveau en suggérant d’effectuer un test à proximité de Guam, base aérienne et navale américaine très importante, et accessoirement le territoire américain le plus proche de la Corée du Nord (si on exclue les petites îles Marshall). L’apaisement semble avoir été préparé dès le départ, et sert de base pour une désescalade sur les termes imposés par Pyongyang, et non par Washington. La Corée du Nord est un régime totalitaire et brutal, sans doute ce que l’on fait de pire de nos jours, mais c’est un régime rationnel et qui parvient, en faisant usage de cette stratégie du pire, à survivre.

Au-delà des menaces proférées par le Président des Etats Unis, Donald Trump a également initié cette politique de pression sur la Chine pour obtenir des résultats. La stratégie en elle- même était-elle la bonne ?

Non, et pour plusieurs raisons. D’abord, il ne faut pas surestimer la relation entre la Chine et la Corée du Nord. Pékin est le seul pays qui maintient une activité économique avec son turbulent voisin, pour son plus grand avantage d’ailleurs (la Corée du Nord est très riche en ressources minières, indispensables à la Chine), mais les relations politico-stratégiques n’ont plus rien à voir avec le début des années 1950, quand Mao Zedong envoyait ses « volontaires » combattre aux côtés des Nord-coréens face aux troupes de l’ONU (essentiellement américaines). Ces dernières années, les relations se sont très fortement refroidies, Pékin cherchant, en vain, à rappeler à l’ordre Pyongyang à plusieurs reprises, et condamnant toutes les gesticulations des Kim. Dans ce contexte, le soutien de Pékin à la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU imposant de nouvelles sanctions à la Corée du Nord ne fut pas une surprise (elle les a toutes votées depuis 2006, et le premier essai nucléaire nord-coréen), et s’accompagna même de l’adoption de sanctions, unilatérales celles-ci, imposées directement par Pékin. Considérer que la Chine soutient la Corée du Nord est donc aussi dépassé que déplacé.