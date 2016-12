Comment Daesh séduit les jeunes : des promesses, encore et toujours

Comment Daech séduit les jeunes : des promesses, encore et toujours Toute doctrine, politique ou religieuse, s’appuie sur les mêmes ressorts pour se faire entendre. Le psychologue Gustave Le Bon, qui a étudié au début du xxe siècle l’essor des doctrines socialistes dans le monde, explique pourquoi les croyances sont acceptées en bloc sans discussion, envahissent progressivement l’entendement, et finissent par dominer entièrement les pensées. Dès lors, poursuit-il, «les intérêts personnels s’évanouissent.

L’homme est prêt à se sacrifier au triomphe de sa croyance (1) ». La manipulation opère par la communication. Celle-ci, simplifiée au maximum, se veut en effet accessible au plus grand nombre. Comme toute croyance, la croyance djihadiste se forme sous l’influence des quatre éléments psychologiques fondamentaux que rappelle Gustave Le Bon : l’affirmation, la répétition, le prestige et la contagion. Nous avons là le mécanisme de la persuasion, où la raison ne figure pas. Le Bon précise : «L’affirmation crée l’opinion, la répétition fixe cette opinion et en fait une croyance, c’est-à-dire une opinion assez stabilisée pour rester inébranlable (2) .» Les mécanismes de persuasion sont donc partout les mêmes, qu’il s’agisse aujourd’hui d’Al-Qaïda ou de Daech.

On mélange, dans ces derniers cas, quelques références historiques avec cette idée d’une déchéance injuste du peuple musulman agressé de tous côtés, et qu’il faut donc défendre de cette agression. Affirmations répétées sans cesse, la contagion est acquise. «Certain de posséder une vérité pure, le croyant éprouve le besoin de la propager, et ressent une haine intense à l’égard de ses détracteurs (3) .» Le registre émotionnel est également utilisé. Les recruteurs entourent les futures recrues de la plus grande attention. Il s’agit de créer chez elles un maximum d’émotions. Gérald Bronner, auteur de La Pensée extrême, rapporte le cas de Hussein, alias François, le converti, qui, un jour, par l’entremise d’un ami, assiste dans une mosquée à une conversion, «lors d’une cérémonie d’une grande intensité émotionnelle où plusieurs centaines de musulmans viennent l’embrasser les larmes aux yeux. Comme s’il venait de renaître, [Hussein] décide pour lui-même et, croit-il, devant Dieu, de se consacrer avec beaucoup de zèle à sa foi nouvelle…

Ces effusions émotionnelles semblent en mesure de panser les blessures narcissiques et identitaires qui parfois conduisent à l’extrémisme, une radicalisation que l’on peut qualifier d’adhésion par frustration(4) ». Il y a manipulation et simplification. Pour le nouveau djihadiste, les «bons» (les djihadistes) se distinguent des «méchants» (les mécréants). Pour conforter ces idées, des slogans simples sont utilisés : «Tuons les impies, partout !» Et le tour est joué ! L’engagement – c’est la force de la croyance djihadiste – est aussi vécu comme un acte de solidarité envers d’autres frères musulmans maltraités. Les filles, en particulier, sont souvent motivées par des considérations humanitaires : elles veulent apporter leur aide à toutes ces victimes : hommes, femmes, enfants. Pour le psychiatre américain Marc Sageman, « ce que l’on appelle radicalisation est simplement une identification aux victimes de sa propre communauté. Ces jeunes voient des gens se faire tuer en Syrie, se portent volontaires pour les protéger et deviennent des soldats».