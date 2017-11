Comment les Croisades ont permis la diffusion du savon dans toute l'Europe

On trouve des traces du savon à partir de 2800 av. J.-C. en Mésopotamie, dans la région de Babylone (surtout pour traiter la laine et le coton) et une tablette sumérienne (datée de 2200 av. J.-C.) indique la recette : eau, alcalis et huile de cassia. Le papyrus Ebers (XVIIIe dynastie égyptienne, environ 1550 av. J.-C.), qui comporte de nombreuses prescriptions médicales, précise que les Égyptiens se lavaient avec du savon préparé avec du gras d’animaux et des huiles végétales mélangés à un minerai (le trona, un carbonate de sodium qui se trouve dans les régions proches de lacs salés).

La Bible (Jérémie, Malachie) mentionne un produit semblable à celui que nous connaissons. Les Romains, eux, n’utilisent pas de savon, mais des poudres très fines (pierre ponce et argile) ; elles exercent une délicate action abrasive sur la peau qui, ensuite, est enduite d’huile. Pline cite un produit très proche du savon actuel : il le nomme cepo galliarum car il arrive de Gaule, (probablement de Marseille) ; ce produit est employé comme teinture rouge pour les cheveux. On dispose également des informations sur les barils de savon liquide distribués aux galères avant la bataille. Les marins déversent du savon sur le pont ; en cas d’abordage, l’ennemi glisse et tombe sur le pont... L’équipage de la galère, évidemment informé de la ruse, profite ainsi de l’effet de surprise.

Et les Croisades importèrent le savon en Europe

Le vrai savon vient du monde arabe ; vers la fin du premier millénaire, la production de savons fins se diffuse à Alep et dans le bassin méditerranéen, qui dispose d’une importante production d’huile d’olive et de soude. Le savon d’Alep est préparé avec de l’huile d’olive de très bonne qualité à laquelle on ajoute de l’eau et de la soude, et que l’on fait bouillir dans des chaudrons de cuivre, avant d’y ajouter des cendres de laurier qui lui confèrent une couleur ambrée. Les pièces de savon sont exposées au soleil pendant douze mois et la chlorophylle du laurier change la coloration du produit. Un document manuscrit d’al-Razi (scientifique pluridisciplinaire iranien, qui a travaillé sur la médecine, la chimie et la philosophie ; 865-925) précise les détails de la fabrication. Les contacts très denses du monde arabe avec l’Espagne et la Sicile, au début du deuxième millénaire, permettent à ces deux régions de disposer de savons de grande qualité. Les croisades facilitent la diffusion du savon dans toute l’Europe médiévale. Toutefois, la production d’Alep est fortement pénalisée par une série d’épidémies et de famines qui se développent au cours du xiiie siècle et par l’arrivée des Mamelucks circassiens (peuplade du Nord du Caucase) qui imposent une fiscalité contraignante. Les principaux centres de productions sont alors situés dans les régions disposant d’huile d’olive (Espagne, Sud de la France, Italie et îles grecques) ; Alicante, Marseille, Gênes, Venise et Savone figurent parmi les principaux producteurs. Au xve siècle, Venise devient le principal centre de fabrication de savon en Europe. La ville profite du boom de la lingerie féminine et des relations commerciales avec les ports levantins de la Méditerranée, d’où la Sérénissime importe les cendres, composante alcaline essentielle dans la fabrication du savon. La production de Venise est de grande qualité et la ville détient presque le monopole d’achat de produits alcalins provenant de Syrie et d’Égypte. L’encyclopédiste Tommaso Garzoni dans son livre Piazza universale di tutte le professioni del mondo (Venise, 1587) parle des savons de Venise qui sont parfumés avec des essences et des extraits d’herbes. La forte concurrence des savonniers d’Ancône, Raguse, Savone et Marseille et la lente décadence industrielle de Venise au milieu du xviie siècle affectent la production de savon de la ville, qui doit importer la matière première alors que les fabricants marseillais disposent de l’huile provençale. Une légende affirme que la technique de fabrication du savon de Savone (à l’ouest de Gênes), a été découverte par pur hasard (encore un cas de sérendipité !) par l’épouse d’un pêcheur qui faisait bouillir de l’huile avec de la soude. Cette histoire peut être vraie ou fausse, mais l’industrie du savon de Savone et Gênes a été très prospère, ainsi que celle du Sud de l’Espagne, surtout à Séville dont le savon est vendu par les apothicaires. Il s’agit d’un savon blanc produit avec de l’huile d’olive et de la barilla (les cendres de l’erba kali, la soude commune, qui pousse dans les terrains secs et dans des prés salés).