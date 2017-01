Comment les coopératives agricoles ont ubérisé le foie gras

Les coopératives agricoles se sont entourées de tout un bla-bla social et solidaire dont les bobos aiment faire des gorges chaudes. La réalité est un peu différente: partout où elles sévissent, les coopératives agricoles deviennent des monstres beaucoup plus cyniques que les entreprises capitalistes, avec d’autant moins de foi et de loi que le faux nez social et solidaire donne bonne conscience à tous ceux qui en tirent profit.

Le bla-bla social et solidaire des coopératives agricoles

Officiellement, la coopérative agricole est le lieu du bonheur. Voici d’ailleurs comment le site de la coopération agricole présente ce montage:

"Ainsi, les agriculteurs-coopérateurs sont à la fois "co-propriétaires" de leur entreprise, ses clients en produits d’approvisionnement (fertilisation et protection des cultures, alimentation animale), ses fournisseurs en productions animales ou végétales et des entrepreneurs solidaires exigeants : en calibrant ensemble leur offre en quantité et en qualité selon les attentes des marchés, en mutualisant les risques et les charges, en investissant collectivement notamment dans des filières agroalimentaires.

Près d’un tiers des marques alimentaires présentes en grandes surfaces sont issues de groupes coopératifs.

Quelles que soient leurs tailles ou les filières agricoles qu’elles valorisent, les coopératives agricoles agissent pour l’économie réelle des territoires en privilégiant le long terme et la transmission de l’entreprise de génération en génération d’agriculteurs."

On en pleurerait d’émotion et d’admiration! C’est d’ailleurs au nom de ce bla-bla pharisien que les dirigeants de ce petit système bien monté justifient les avantages fiscaux dont ils bénéficient par rapport aux méchants capitalistes avec qui ils ne fraient pas parce qu’ils sont moins exigeants qu’eux.

Les avantages fiscaux qui vont bien

En France, on le sait, à quelque chose leçon de vertu est toujours bonne. C’est d’ailleurs pourquoi tant d’acteurs de l’économie dans notre pays dénoncent le libéralisme inhumain et prônent des valeurs supérieures: il y a toujours un lézard qui se cache sous la pierre de vertu.

Philippe Mangin, président de Coop de France, avait ainsi expliqué à des parlementaires en 2011 pour quelle raison il fallait préserver l’exonération partielle d’impôt sur les sociétés pour les coopératives agricoles:

"L’étude a particulièrement mis en valeur le fort taux de redistribution de leurs résultats à leurs adhérents et l’importance des investissements économiques pour assurer proximité et durabilité du développement des coopératives en zone rurale."

Tant de générosité vous perdra, messieurs les coopérateurs.

Un cynisme sans foi ni loi

Ah! la démocratie coopérative… un paysan, une voix, l’engagement durable, etc. On adore!

Mais quand on gratte un peu, un autre monde apparaît. Prenons l’exemple de la filière foie gras, qui défraie la chronique avec la grippe aviaire.

La plupart des canards abattus du fait de l’épidémie sont ordinairement fournis par la coopérative agricole Vivadour, dont l’histoire officielle ressemble à un conte de fées:

"VIVADOUR est née de la volonté des hommes dirigeant les trois coopératives de Plaisance, Le Houga et Masseube. De cet acte fondateur a émergé un projet cohérent, tourné vers le développement de l’agriculture d’un territoire. Au départ, ce sont des valeurs communes qui rapprochent, des principes forts partagés, qui jalonnent un parcours : Agir dans l’intérêt des exploitations agricoles; c’est-à-dire comprendre ce qui fait leur diversité dans une région où le maïs côtoie la vigne, les semences tutoient les volailles et où les céréales et les bovins apparaissent dès que l’eau se raréfie. (…)"

N’en jetez plus…

En parcourant le site Internet de Vivadour, on comprend cependant très vite que ces "valeurs communes" n’empêchent pas des arrangements avec le siècle. L’une des filiales de Vivadour n’est autre que Sud-Ouest Accouvage, ainsi présentée:

"crée en 2007, constitue la nouvelle source d’approvisionnement en canetons et oisons pour les adhérents de Vivadour et Maïsadour. Sud-Ouest Accouvage permet de relocaliser une partie de la production de canetons dans le Sud-Ouest.

Les palmipèdes gras sont transformés et commercialisés par Delpeyrat, notre partenaire aval pour la majorité de notre production."

Et là, on commence à comprendre que Vivadour est, pour le foie gras, une opération d’optimisation fiscale au service d’une marque tout à fait capitaliste: Delpeyrat, qui bénéficie d’une production de canards défiscalisée grâce à ce montage.