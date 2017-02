Comment combattre le jet-lag ? Une nouvelle étude donne quelques points pour mieux vivre le décalage dû aux longs vols. Pas de pilule magique, mais des petits trucs à adopter.

Atlantico : Des chercheurs américains du Salk Institute ont découvert une protéine appelée Rev-ErbA. Celle-ci aurait une action sur le rythme circadien. Que pourrait permettre l'action de cette protéine de façon concrète sur le corps humain, notamment pour lutter contre les effets du décalage horaire ?

Stéphane Gayet : Aucune matière vivante ne se comporte de façon linéaire au cours du temps. La vie, quelle qu’elle soit, connaît des fluctuations temporelles. La succession sur 24 heures d’un jour et d’une nuit est appelée le rythme circadien ou nycthéméral. Comme les animaux diurnes, nous avons une horloge biologique qui nous pousse au sommeil entre 22 heures et 7 heures et à l’activité entre 7 heures et 22 heures.

Pour les animaux nocturnes comme le hérisson, la chauve-souris et la fouine, c’est bien sûr l’inverse. Notre rythme circadien cérébral est gouverné par plusieurs molécules circulantes, en particulier le cortisol, hormone de l’éveil et de l’énergie, secrétée par les glandes surrénales, elles-mêmes placées sous le contrôle de l’hypothalamus cérébral par l’intermédiaire de l’hypophyse, elle aussi cérébrale. Le rythme du cortisol accompagne le rythme circadien : la concentration du sang en cortisol est maximale vers 8 heures et minimale vers 18 heures. La mélatonine est, quant à elle, une hormone influencée par la lumière : sa sécrétion est inhibée par l’ensoleillement et au contraire stimulée par l’obscurité. En toute logique, elle favorise le sommeil et contribue donc en bonne part au rythme circadien.

La chronobiologie est une dimension de la biologie qui intègre les fluctuations temporelles des phénomènes biologiques. Cette nouvelle approche comprend la chrono physiologie, la chrono pathologie, la chrono toxicologie, la chrono pharmacologie ou encore la chrono thérapie. Selon la chrono pathologie, une maladie évolutive – par exemple, un cancer – ne se comporte pas de la même façon à midi et à minuit. Ainsi, comme il est plus facile de s’attaquer à une personne pendant son sommeil, il est plus efficace de s’attaquer à des cellules cancéreuses au moment où elles sont le plus vulnérables à l’arme qu’on utilise contre elles. C’est de fait en cancérologie que la chrono thérapie s’est le plus développée.

La fluctuation de l’activité d’un être vivant ne se résume pas, loin de là, aux variations lors de l’alternance du jour et de la nuit. Il en existe d’autres bien sûr, comme celles que l’on constate avec la succession des saisons, elles-mêmes corrélées aux variations de température extérieure et d’heures d’ensoleillement.

À côté de ces fluctuations circadiennes macroscopiques, que nous pouvons constater aisément, il existe des variations microscopiques. Il apparaît que la plupart de nos cellules sont elles aussi chacune soumises à un rythme circadien. La dérégulation du rythme circadien cellulaire conduit à une augmentation du risque de cancer, du fait du déséquilibre résultant. Les chromosomes du noyau de chaque cellule ont des gènes appelés gènes de l’horloge. Rev-Erb alpha est une protéine strictement intracellulaire (à l’intérieur des cellules et non dans le sang), et qui plus est intranucléaire (dans leur noyau). Elle intervient dans la régulation de l’expression de certains gènes et fait partie des récepteurs du noyau ou "récepteurs nucléaires" (RN) ; ce nom de récepteur vient du fait qu’elle se lie de façon temporaire à certains gènes (donc dans le noyau) pour les activer, les exprimer. Cette protéine Rev-Erb alpha joue en fait un rôle important dans la régulation positive comme négative du rythme circadien. On constate que les souris qui ne synthétisent pas cette protéine ont un rythme circadien perturbé.

Étant donné que cette protéine agit, non seulement à l’intérieur des cellules, mais encore dans leur noyau, son identification ne débouche pas ipso facto sur des possibilités thérapeutiques. En revanche, l’intérêt de sa connaissance réside dans l’amélioration de la compréhension du rythme circadien cellulaire. Les débouchés potentiels consistent en un diagnostic fin des perturbations du rythme biologique cellulaire et peut-être en de futures thérapies géniques ciblant le gène codant pour cette protéine, et a priori déficient en cas de carence en Rev-Erb alpha.