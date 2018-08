Comment la cigarette électronique peut endommager nos cellules immunitaires

Atlantico : Selon une étude publiée par le Journal Thorax, réalisée par le professeur David Thickett de l'Université de Birmingham, vapoter ne serait pas sans risques, et entraînerait notamment des risques concernant nos cellules immunitaires. Concrètement, que sait-on des risques induits par les cigarettes électroniques, quels sont les apports de cette nouvelle étude ?

Stéphane Gayet : tout ne peut pas être mauvais dans une cigarette classique.

La "vraie" fumée de tabac (cigarette classique) : un cocktail des plus dangereux

La fumée de tabac est surtout constituée de substances nocives.

La fumée de cigarette est un mélange de gaz et de particules qui contient de l'ordre de 4000 substances, dont plus de 40 sont cancérigènes. Il y a une différence énorme entre ce qui se trouve dans une cigarette (froide) et ce que l'on inhale en la fumant (cette transformation phénoménale du tabac par la combustion est à l'origine de la grande nocivité de sa fumée). Il ne faut donc pas se laisser abuser par la composition chimique des cigarettes ou tabacs. Le mot goudron ne correspond pas à une famille chimique, mais à un ensemble complexe et très hétérogène de substances visqueuses (noirâtres ou brun foncé) produites par la combustion du tabac. La suie formée dans une cheminée où l'on brûle du bois évoque les goudrons de fumée. Ils sont le principal groupe de substances responsables des cancers liés au tabagisme. On y trouve un nombre considérable de molécules (notamment de nombreux hydrocarbures, comme le benzène et le benzopyrène). Parmi les produits les plus nocifs de la fumée, il y a aussi des gaz toxiques (monoxyde de carbone, oxydes d’azote, acide cyanhydrique, ammoniac), ainsi que certains métaux lourds (cadmium, mercure, plomb, chrome). Le monoxyde de carbone (CO) est un poison pour les globules rouges : il bloque leur hémoglobine qui devient donc indisponible pour transporter l’oxygène. Par ailleurs, diverses substances irritantes sont libérées dans la fumée de cigarette : acétone, aldéhydes (formaldéhyde plus connu sous le nom de formol ; acétaldéhyde, acroléine), phénols (hydroquinone, crésols, résorcinol) et acide cyanhydrique. Associées aux goudrons, ces substances favorisent l’inflammation des bronches et la toux.

La nicotine, oubliée de la liste précédente : un alcaloïde intéressant, mais toxique

En revanche, la nicotine, l'oubliée de la liste précédente, est intéressante. C'est un alcaloïde (substance végétale - généralement basique - contenant du carbone, de l'hydrogène, un ou plusieurs atomes d'azote et souvent un autre élément comme l'oxygène). Elle est incolore, liquide, huileuse et très soluble dans l'eau. Comme beaucoup d'alcaloïdes, c'est un produit très actif. La nicotine n'est pas le seul alcaloïde du tabac, mais elle représente 90 à 95 % du contenu en alcaloïdes du tabac. Elle est présente dans d'autres végétaux, dont des légumes de consommation courante. Elle a de nombreuses propriétés. C'est un insecticide, mais elle n'est presque plus employée comme tel aujourd'hui. Dans le corps humain, ses effets sont indissociables de ceux de la cotinine, son principal dérivé métabolique. La nicotine - et son dérivé la cotinine - est avant tout un produit psychoactif : elle agit sur le cerveau. Elle donne une sensation de plaisir (bien-être), procure une détente (effet anti-stress) et une réduction de l'anxiété (effet anxiolytique) ; elle a également un effet antidépresseur (rehaussement de l'humeur, c'est un effet euphorisant). Elle est encore douée d'un effet coupe-faim. Mais l'un de ses effets sans doute les plus intéressants et recherchés est son effet psychostimulant : la nicotine active l'idéation et accroît les performances intellectuelles. Au cours des grandes années du tabagisme en Europe de l'Ouest et aux États-Unis d'Amérique (du tout début des années 1950 au début des années 1980), le tabagisme quotidien était pratiquement la règle dans les milieux intellectuels et artistiques, souvent en association avec la caféine (un autre alcaloïde qui se trouve dans le café, le thé, le guarana et la kola). Cependant, la nicotine - et son dérivé - est également un produit toxique, tant pour l'appareil cardiovasculaire que pour l'appareil respiratoire. En outre, c'est elle qui est responsable de la dépendance à la fumée de tabac, ce qui confirme le fort impact psychique de cette substance.

Obtenir les effets recherchés de la nicotine sans la toxicité de la fumée : l'e-cigarette

Inventée en Chine par Hon Lik en 2006, la cigarette électronique s'est développée de façon spectaculaire. En France, on estime à bien plus d'un million le nombre d’utilisateurs que l'on appelle des "vapoteurs" (en fait, ce n'est pas une vapeur – gaz, toujours invisible -, mais un aérosol). Le principe est de générer par un chauffage doux (environ 60 °C) un aérosol plus ou moins riche en nicotine. Contrairement à la cigarette classique où la température du foyer peut dépasser les 700 degrés, il ne s'agit pas ici d'une combustion. La cigarette électronique associe l'oralité, la gestuelle rituelle, la sociabilité, la production emblématique d'une sorte de fumée, ainsi que surtout l'apport de nicotine, et sans l'ensemble des effets irritants, toxiques et cancérigènes de la fumée de tabac. C'est une invention géniale, il faut le reconnaître.