Comment la Chine pense profiter de la présidence Trump pour devenir LA 1ère superpuissance mondiale

Atlantico : Une semaine après l'investiture de Donald Trump, le président Américain a signé des décrets, dont l'un, qui est en faveur d'un retrait du TPP, un accord de partenariat transpacifique signé par le bureau de Barack Obama. Les observateurs estiment que par ce retrait du TPP, les Etats-Unis cèdent le leadership des dossiers du monde à la Chine. La Chine va-t-elle profiter de cette situation pour prendre les devants sur la scène internationale ?

Jean-Vincent Brisset : On a beaucoup présenté le TPP comme l’acte fondateur d’un énorme marché commun (il aurait concerné 40% du PIB mondial) de tous les pays riverains du Pacifique, à la notable exception de la Chine contre laquelle il serait dirigé. Si la volonté de s’opposer à la montée en puissance de la République Populaire était clairement affichée, la portée réelle de ce traité, qui ne faisait même pas l’unanimité au sein du Parti Démocrate, l’était beaucoup moins. Elle l’était d’autant moins que, outre le fait que de nombreux points n’étaient pas clairs ou difficiles d’application, sa mise en vigueur n’était pas encore intervenue.

Dans ces conditions, fidèle à l’une de ses promesses de campagne, Donald Trump a tiré un trait sur cet accord dès les premières heures de son mandat. Il est certain que cet acte marque une forme de repli sur soi des Etats Unis, mais les observateurs qui y voient un abandon du leadership des dossiers du monde à la Chine vont sans doute un peu vite en besogne. On se souvient que d’autres observateurs (ou quelquefois les mêmes) prédisaient de manière tout aussi péremptoire, il y a peu d’années, une mainmise sur le monde par le binôme Pékin-Washington, rebaptisé G 2.

Autant que l’on puisse faire des pronostics sur ce que sera la politique de la nouvelle administration des Etats-Unis, on peut quand même penser qu’elle s’orientera vers un certain isolationnisme, qui pourrait être perçu comme un abandon du terrain. Ceux dont la culture et la formation sont essentiellement "politiciennes" sont naturellement enclins à penser ainsi. Le problème est que Trump et l’essentiel de son entourage sont d’une essence différente. Un parcours personnel beaucoup plus proche des réalités de terrain les amène, entre autres, à privilégier les accords bilatéraux adaptés à chaque cas par rapport aux "Machins", somme de compromis aux contours flous et apportant plus de contraintes que d’ouvertures. On note aussi que, quelques jours seulement après l’investiture du nouveau Président, on commence à voir apparaître dans certains médias l’idée qu’un accord commercial bilatéral avec Pékin pourrait être gagnant-gagnant (par exemple "Trump Might Not Be A Total Nightmare For China After All", Forbes, 27 Janvier 2017). Il en est même qui ressuscitent l’idée du G2. Par ailleurs, si certains voudront attribuer au nouveau Président tout affaiblissement de la puissance américaine dans la zone, il faudra qu’ils passent sous silence le fait que le "Pivot" mis en place par Obama n’a pas empêché les Philippines, mais aussi, dans une moindre mesure, la Thaïlande et la Malaisie, de se rapprocher de Pékin.